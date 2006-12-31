صادرات 150 میلیون دلار خودرو در 9 ماهه اول امسال

منوچهر منطقی درگفتگو با خبرنگار"مهر" با اشاره به صادرات 17 هزارو 800 دستگاه خودرو در 9 ماهه سال 85، گفت: این درحالی است که میزان صادرات خودرو در سال 81 توسط این شرکت 821 دستگاه بوده است.

وی درخصوص ارزش صادرات محصولات گروه صنعتی ایران خودرو، افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون حدود 150 میلیون دلار خودرو صادر شده است.

منطقی خاطرنشان کرد: در دوره چهارساله با انجام یکسری مذاکرات بسیارفشرده با طرف های خارجی و علی رغم مخالفت ها و کارشکنی های شرکت های بزرگ خودروساز خارجی که به هیچ وجه موافق ظهورصنایع خودروسازی ایران در خارج از کشورنیستند، توانستیم طی مذاکرات و توافقات با تجار بخش خصوصی و بعضا دولتی درسوریه، آذربایجان، بلاروس، سنگال، ونزوئلا و مصر کار تولید و ساخت محصولات ایران خودرو در آن کشورها را آغاز و یا به پایان برسانیم.

مدیرعامل ایران خودرو با اشاره به فشارزیاد از طرف کمپانی های خارجی و حتی برخی از کشورهای آسیای میانه به علت آغاز تولید خودرو در آذربایجان و بلاروس، گفت :باوجود ممانعت آنها اما با پافشاری این شرکت کار با موفقیت انجام شد.

منطقی اضافه کرد: در این میان عده ای به‌جای حمایت، از این تحول و صدورصنعت خودروی ایران به خارج از مرزها، با جوسازی تلاش کردند تا ارزش کاری مردم و دولت را در کشورهای خارجی بسیارپایین جلوه دهند.

وی افزود: کارتولید و ساخت سایت سوریه به پایان رسیده و امیدواریم در ماه آینده با حضور یکی از مقامات ارشد کشور افتتاح شود.

منطقی همچنین از اجرا و پیگیری کار ساخت و تولید در سایت های سنگال و ونزوئلا خبر داد و خاطرنشان کرد: این شرکت مراحل پیچیده حقوقی و اقتصادی و سرمایه گذاری این پروژه صنعتی درخارج از کشوررا با تمام دشواری های قوانین کشورهای طرف قرارداد و فشارکمپانی های خودروساز ادامه می دهد.