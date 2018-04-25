ضرورت استفاده از ظرفیت های فرهنگی برای مقابله با هجمه های دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر چهارشنبه در همایش لوح و قلم کهگیلویه و بویراحمد افزود: کهگیلویه و بویراحمد دیار فرهنگ است و در استان ما، در کنار کوه با صلابت دنا، علم، دانش، فرهنگ و هنر در جای جای این سرزمین جریان داشته و ماندگار است.

احمدی با اشاره به اهمیت کتاب، تصریح کرد: دین ما و پیام آوران دین با کتاب آغاز کردند و بر سینه پر مهر بزرگان ما لوح و قلم نقش بسته است.

احمدی با تاکید بر ویژگی های حضرت علی (ع) ابراز داشت: امروز ما طلیعه دار بهره گیری از عدالت، شهامت، شجاعت و مردانگی حضرت علی هستیم، اما ویژگی های حضرت علی (ع) در یکسو و نهج البلاغه پر از حکمت حضرت علی (ع) در سوی دیگر قرار دارد و در کنار تلاش برای بهره از ویژگی ها، استفاده بهتر از ظرفیت نهج البلاغه برای رشد و موفقیت ضروری است.

احمدی با بیان اینکه تاریخ و انقلاب و قانون اساسی ما همه برگرفته از کتاب آسمانی است، اظهار کرد: مردان این سرزمین در دوران هشت ساله دفاع مقدس در کنار خود کتاب و قلم داشتند و از کلام حق بهره می بردند.

استاندار به برگزاری همایش لوح و قلم در استان اشاره کرد و بیان داشت: در کنار همه نابه سامانی ها و مشکلات فرهنگی موجود، جای بسی خوشحالی دارد که گاهی چنین مراسماتی جلوه ای از هنر، ادب و فرهنگ ما را به منصه ظهور می گذارد.

وی افزود: چنین جشنواره ای فرصتی محسوب می شود که عمق تمدن یک ملت را به خوبی بشناسیم.

احمدی لوح و قلمی را مطلوب دانست که ما را به سعادت می رساند و گفت: ‌لوح و قلم می تواند نماد و بیان کننده عرق ملی، فرهنگ، تاریخ و تمدن یک ملت باشد.

احمدی خودباختگی در مقابل نشان ها، مدال ها، لبخندها و بغص ها را یک آسیب دانست که نمی تواند برای رشد و پایداری یک تمدن نتیجه بخش باشد و افزود: حافظ، سعدی و فردوسی از بزرگان عرصه لوح و قلم ما هستند و نوشته ها و جملات آنها سردر سازمان های بین المللی نقش بسته است.

استاندار با اشاره به تهاجم فرهنگی و هجمه های مختلف، ابراز داشت: امروزه وظیفه ما خطیر و خطیر تر از همیشه است و در مقابل فشار و حمله فضای رسانه ای دشمن که عزت بشریت را هدف قرار داده اند، باید با فعالیت های مناسب و توسعه فرهنگی و بهبود زیرساخت ها، ظرفیت های دینی فرهنگی را به جامعه منتقل کنیم.

وی افزود: ما پای کتاب قران و با کتاب های حافظ، سعدی و شاهنامه بزرگ شدیم و باید از توانایی و ظرفیت دینی، فرهنگی و هنری برای اعتلای جامعه استفاده کرد.