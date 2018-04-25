کشفیات سرقت در مازندران ۳۳ درصد رشد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمود میرفیضی در نشست تخصصی قرارگاه مبارزه با سرقت با اشاره به این که با تلاش های صورت گرفته در سال گذشته شاهد افزایش ۳۳ درصدی کشفیات سرقت در استان بوده ایم بر جلب مشارکت های مردمی در پیشگیری از جرائم تاکید کرد.

فرمانده انتظامی استان مازندران، خاطرنشان کرد: باید با تقویت قرارگاه مبارزه با سرقت در استان اقدامات زیربنایی برای نصب دوربین ها در ورودی و خروجی روستاها و چراغ های روشنایی در معابر شهری و روستایی توسط دهیاران و مسئولان محلی اقدام شود.

وی با تاکید بر بازدیدهای دوره ای از بانک ها و سایر مراکز اداری و تجاری، گفت: باید با مسئول سازی دستگاه ها و اقدمات امنیتی برای پیشگیری از سرقت و به حداقل رساندن زمان وقوع جرم در این مراکز گام های اساسی برداشته شود.

سردارمیرفیضی مطالبه گری از نهادهای مسئول و دستگاه های اجرایی با اجرای طرح های هدفمند را از مهمترین عوامل پیشگیری از سرقت عنوان کرد و گفت: تعیین راهکارهای پیشگیری از جرم ، تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اقدامات انجام شده از مهمترین اقدامات اساسی در کاهش نرخ جرم در جامعه است.