شاهد پیشرفت های مناسبی در بخش داوری بوده ایم

غلامرضا شاه میوه داورسی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به نمایندگانی قوی از ۸۳ کشور جهان شاهد رقابت تنگاتنگی میان متسابقین بوده ایم.

وی با این توصیف که مسابقات بین المللی حلقه وصلی میان قرآن و مردم است افزود:حضور مردم در آیین افتتاحیه مسابقات بین المللی پررنگ بود و بنظرم از سوی رسانه های عمومی اطلاع رسانی مناسبی به عمل آمد و کسانی که علاقه مند فضای قرآنی مسابقات هستند در این دوره به نحوه شایسته ای شرکت کردند.

وی همچنین با اشاره به ایرادی در حوزه رسانه افزود: تنها اشکالی که در این خصوص وجود دارد پرداختن تنها شبکه های تخصصی مثل رادیو قرآن و شبکه قرآن و معارف اسلامی به این مسابقات است و در شبکه های اصلی و ملی مثل شبکه های یک الی پنج چند سالی است که کمتر به برگزاری مسابقات اشاره می شود و از این جهت ما دچار مشکل هستیم اما در مجموع اقبال عمومی تاکنون همانی بوده که هست و نمیتوانییم بگوییم تغییر فاحشی افزایشی و یا کاهشی را شاهد بوده ایم.

این داور بین المللی قرآن کریم با تاکید بر تبلیغات رسانه ها علیه ایران اشاره کرد: بهر حال وقتیکه تبلیغاتی برعلیه ایران در کشورهای دیگر میشود و نظام جمهوری اسلامی طور دیگری به بقیه معرفی می شود، حضور متسابقین درکشورمان مغتنم شمرده می شود و بسیاری از افرادی که با آنها صحبت میکردیم بعد ازافتتاحیه به ما گفتند که ما تازه متوجه شدیم که چه اتفاقی در جهان اسلام در حال وقوع است.

شاه میوه با اشاره به آشنایی متسابقین با فضای جمهوری اسلامی ایران افزود: این حضور در ایران باعث تغییر تفکر شده و اینها هرکدام در کشور خودشان مبلغی با پیام های مثبت از ایران خواهند بود.

این قاری قرآن کریم ادامه داد: من فکر میکنم این گردهمایی و همایش موجود که تحت عنوان مسابقات برگزار می شود خیلی می تواند تاثیر گذار باشد که با جهت دهی و برنامه ریزی های درست حائز اهمیت خواهد بود مانند افتتاحیه که پیام روشنی به همه مسلمین و خطرات فتنه داعش داد.

وی در خصوص سطح برگزاری این دوره با دوره های پیشین افزود: دوره سی و پنجم تفاوت چندانی به لحاظ محتوا و سطح برگزاری با دوره های قبلی ندارد الا اینکه تغیریاتی در هیئت داوران نسبت به دوره های گذشته شاهد بوده ایم که از بعضی از کشورهایی در ترکیب هیئت داوران حضور پررنگ تری داشتند و داورانی از کشور مصر و مالزی امسال کمتر بودند.

استاد قرائت قرآن جابجایی و تغییر در داوران مسابقات قرآن امری طبیعی دانست و تصریح کرد:برخی از کشور ها مثل عربستان سعودی را به مسابقات قرآن جهت داوری دعوت نمیکنیم ولی ارتباط با دیگر کشورها به صورت پایدار برقرار است از این حیث که از اندونزی بروئنی یا مالزی و تایلند داور بیاید یا نیاید به تدبیر ستاد عالی مسابقات برمیگردد.

وی در خصوص اقدامات جدیدی که امسال داوران شاهد بوده اند اظهار داشت: از حیث تعداد متسابقین سال به سال شاهد افزایش کمی نفرات هستیم و در بخش مسائل فنی نیز پیشرفت هایی در حوزه IT و نحوه برگزاری و استفاده از فناوری های جدید را شاهد بوده ایم که این نشان دهنده نظم و سازماندهی بهتر مسابقات است .

شاه میوه در پایان با ارزیابی کلی مسابقات افزود: حیث برگزاری برنامه هایی در سالن اصلی مسابقات برگزار می شد امسال شاهد نظم بهتری را شاهد هستیم افتتاحیه بهتری نسبت به سالهای قبل داشتیم که هدفمند بوده و طراحی های مناسبی در دکور اتفاق افتاده و در مجموع پیشرفت چشمگیری حاصل شده است.