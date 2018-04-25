زمین خواری ۹۰۰ میلیون ریالی در اسفراین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاوید مهری اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر تصرف اراضی ملی در منطقه ای از شهرستان اسفراین موضوع به طور ویژه در دستور کار ماموران مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

مهری افزود: در بررسی های فنی کارگاهان پلیس مشخص بخشی از اراضی ملی به مساحت ۶۰۰ مترمربع و به ارزش ۹۰۰ میلیون ریال به صورت غیر قانونی تصرف شده است.

وی تصریح کرد: تیم رسیدگی کننده پرونده پس از اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی مقام قضائی و با همکاری تیمی از یگان حفاظت اراضی دولتی عامل زمین خواری را شناسائی و در یک اقدام غافگیرانه وی را دستگیر و به مقر انتظامی انتقال دادند.

فرمانده انتظامی اسفراین با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضایی، بیان کرد: حفظ بیت المال، اراضی ملی و منابع طبیعی از دست متجاوزان و سود جویان همواره در دستور کار پلیس قرار دارد و به شدت با آنان برخورد می‌کند.