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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۰۴

استاندار بوشهر:

قیمت‌ها در بوشهر بالا است/ لزوم افزایش جاذبه‌های ماندگاری متخصصان

قیمت‌ها در بوشهر بالا است/ لزوم افزایش جاذبه‌های ماندگاری متخصصان

بوشهر - استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم افزایش جاذبه‌های ماندگاری متخصصان در استان بوشهر گفت: قیمت برخی ملزومات زندگی در بوشهر با پایتخت کشور برابری می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر چهارشنبه در نشست با مسئولان صنعت آب و برق استان بوشهر و معاون وزیر نیرو اظهار داشت: یکی از مطالبات مهم کارکنان وزارت نیرو در استان بوشهر رسیدگی به وضعیت رفاهی آنها و بهبود وضعیت موجود است.

وی به شرایط بحرانی استان بوشهر از نظر تامین منابع آبی اشاره کرد و ادامه داد: وزارت نیرو با اجرای طرح‌های متنوع در نقاط مختلف استان بوشهر زمینه تامین منابع آبی مورد نیاز مردم استان را فراهم کند.

استاندار بوشهر با اشاره به اختصاص ۲۰ میلیارد ریال برای لایروبی کانال انتقال آب به نخلستان‌های شهرستان دشتستان، اضافه کرد: اجرای پروژه‌های انتقال آب به اراضی کشاورزی در دستور کار است.

وی با اشاره به وجود ۳۴ هزار هکتار اراضی نخلستان در استان بوشهر بیان کرد: زندگی تعداد زیادی از مردم استان به نخل و خرما گره خورده است و باید برای رفع مشکلات این بخش تلاش ویژه‌ای صورت گیرد.

گراوند در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تلاش برای ماندگاری کارکنان و متخصصان در استان بوشهر تاکید کرد و افزود: قیمت برخی ملزومات زندگی در بوشهر با پایتخت کشور برابری می‌کند.

وی بر لزوم افزایش جاذبه‌های ماندگاری در بوشهر تاکید کرد و گفت: سطح زندگی در بوشهر با تهران به ویژه در عرصه مسکن و زمین برابری می‌کند که باید جاذبه‌های ماندگاری برای کارکنان در استان بوشهر افزایش یابد.

کد مطلب 4281115

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