۲۶۰۰ دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان خالدی فر ظهر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دو هزار و ۶۰۰ دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تحصیل می کنند، اظهار داشت: تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۲۴۱ نفر است.

وی تاکید کرد: ۴۸۰ پزشک عمومی در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تصریح کرد: توسعه خدمات درمانی از مهمترین اهداف مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد است.

بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی در شهرکرد احداث می شود

وی بیان کرد: در حال حاضر احداث یک بیمارستان جدید در شهرکرد در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان کرد: این بیمارستان ۵۴۰ تخت بیمارستانی دارد که موجب افزایش خدمات درمانی در سطح استان می شود.