ستاد عتبات دانشگاهیان مسابقه جوان و نهج البلاغه برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، در راستای رسالت فرهنگی و مذهبی ستاد و ارتباط بیشتر با قشر جوان و دانشگاهی کشور و همزمان با خجسته میلاد با سعادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان، مسابقه ای را به مناسبت این روز برگزار می کند.

با توجه به آنکه مخاطین ستاد را جوانان دانشگاهی کشور تشکیل می دهند، تصمیم بر آن شد تا برای انس بیشتر آنان با نهج البلاغه، سوال این مسابقه از خطبه های این کتاب شریف طراحی شود که در متن خطبه مورد نظر هم اشاره ای به موضوع جوان و نهج البلاغه شده است.

علاقمندان برای شرکت در این مسابقه می توانند از ۵ لغایت ۹ اردیبهشت ماه با مراجعه به کتاب شریف نهج البلاغه، پاسخ گزینه صحیح را پیدا کرده و به شماره پیامکی ۳۰۰۰۰۴۲۵ ارسال کنند.

خطبه ای که امیرالمومنین(ع)، پیامبر(ص) را برترین الگو می داند، کدام است؟

۱.خطبه ۱۱۰

۲.خطبه ۱۹۱

۳.خطبه ۹۷

از میان کسانی که پاسخ صحیح را به شماره مذکور ارسال کنند، قرعه کشی و به نفرات برتر جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.