به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا خدری ظهر چهارشنبه در اولین همایش پژوهشی مدارس علمیه شهرستان دشتی اظهار داشت: موضوع پژوهش در حوزه های علمیه باید به صورت جدی دنبال شود و توجه بیشتری به این بخش را شاهد باشیم.

وی با اشاره به اینکه آموزش باعث تنگ‌تر شدن فضا برای پژوهش شده است، ادامه داد: برای نوآوری و تولید فکر باید به دنبال پژوهش باشیم و این بخش تقویت شود تا شاهد رفع بسیاری از مشکلات باشیم.

مدیر حوزه علمیه استان بوشهر با اشاره به اینکه کارهای پژوهشی باید بر اساس نیاز جامعه تدوین و طراحی شوند، اضافه کرد: باید آموزش‌های مناسب در این زمینه ارائه شود و انگیزه و اشتیاق به نوشتن در طلبه تقویت شود.

وی افزود:‌ جامعه به سرعت نسبت به مسائل مختلف از حوزه علمیه مطالبه می کند این درحالی است که حوزه علمیه فاقد امکانات لازم برای پاسخگویی به این مطالبات است و از سویی مسئولان و متولیان امر برنامه ریزی مناسبی برای حمایت از حوزه‌های علمیه و دادن امکانات به آن نداشته اند.

ارسال ۷۰ مقاله به همایش

امام جمعه خورموج نیز در این نشست ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: از شاخص ترین اعمال این ماه می‌توان به مناجات شعبانیه اشاره کرد که امام و رهبری نیز همواره بر این موضوع تاکید داشته‌اند.

حجت‌الاسلام عبدالحسن مصلح با اشاره به ساخت سه مدرسه علمیه به‌عنوان سه شجره طیبه در شهرستان دشتی ادامه داد: ثمره این مدارس باید تربیت انسان‌های روحانی، معنوی و عالم ربانی باشد.

وی با اشاره به ارسال ۷۰ مقاله به دبیرخانه اولین همایش پژوهشی مدارس علمیه شهرستان دشتی اضافه کرد: این استقبال بیانگر آینده خوب و درخشان در این زمینه است و امیدواریم در سال‌های آینده شاهد استقبال بیستری نیز باشیم.

تقدیر از برگزیدگان

مدیر مدرسه علمیه پیامبر اعظم(ص) خورموج نیز اظهار داشت: روحانیون باید در زمینه تحقیق و پژوهش دارای توانمندی بالایی باشند و شاهد انجام پژوهش‌های قوی و محکمی باشیم.

حجت الاسلام امید ماندگار با اشاره به فعالیت های دبیرخانه اولین همایش پژوهشی مدارس علمیه شهرستان دشتی گفت: از آبان ماه سال گذشته استارت این کار با طرح موضوعاتی زده شد و پس از استقبال طلاب تعداد ۷۰ مقاله با کیفیت به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.

وی ادامه داد: از تعداد ۷۰ مقاله ارسال شده تعداد ۳۰ مقاله مربوط به مدرسه علمیه سفیران هدایت، ۲۸ مقاله از مدرسه پیامبر اعظم(ص) و ۱۴ اثر دیگر مربوط به مدرسه علمیه فاطمیه خواهران است.

مدیر مدرسه علمیه پیامبر اعظم(ص) خورموج بیان کرد:‌ پس از بررسی های به عمل آمده شش اثر از مدرسه علمیه سفیران هدایت، ۱۳ اثر از مدرسه علمیه پیامبر اعظم(ص) و پنج اثر نیز از مدرسه علمیه فاطمیه شایسته تقدیر شدند.

در این مراسم دو تن از طلاب که مقاله آنها شایسته ویژه شده بود خلاصه ای از مقاله خود را قرائت کردند.

در پایان این مراسم از ۲۴ نفر از برگزیدگان این همایش پژوهشی که مقاله آنها حائز رتبه شده بود تجلیل به عمل آمد.