رفع دغدغه های کارگران به عنوان سرمایه های اصلی تولید مدنظر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی آبایی هزاوه روز چهارشنبه در مراسم جشن روز کارگر در شهرستان خمین، اظهار داشت: بهبود وضعیت رفاه و معیشت قشر کارگر با افزایش دستمزد آنها بیش از نرخ تورم از سوی دولت مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به افزایش حداقل دستمزد کارگران بیش از نرخ تورم و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، ادامه داد: در سال گذشته حداقل افزایش دستمزد کارگران با نرخ تورم ده درصد، ۱۷ و نیم درصد بوده است.

وی بیان کرد: دولت همچنین با افزایش مستمری دهک های پایین تا سه برابر توجه ویژه به بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارگران را اجرایی کرده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی کارگران را سرمایه های اصلی در تولید و توسعه دانست و تصریح کرد: اگرچه مشکلات و دغدغه مندی کارگران باعث اعتراض هایی از سوی آنها شده است، اما حضور همیشه قشر کارگر در صحنه های مختلف نشان از ایستادگی آنها در برابر هرگونه دخالت دشمنان دارد.

در این مراسم همچنین مسعود فراهانی، مدیر کل دفتر امور سیاسی استانداری مرکزی اظهار داشت: حل مشکلات حوزه کارگری از اولویت های دولت بوده و در این راستا پیگیر انجام اقدامات لازم است.

مدیر کل دفتر امور سیاسی استانداری مرکزی بیان کرد: برمبنای آمار گرفته شده استان مرکزی طی سال گذشته جزو استان هایی بوده که کمترین نرخ بیکاری را در سطح کشور داشته و امیدواریم در شهرستان هایی همچون خمین، با راه اندازی و فعالیت صنایع نرخ بیکاری بیش از پیش کاهش یابد.