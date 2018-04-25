به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: توافق هسته‌ای با ایران، دستاورد بسیار مهمی بوده است.

وزیر خارجه آلمان ادامه داد: خواستار حفظ این توافق هستیم و لذا تلاش می‌ کنیم آمریکا هم پس از ۱۲ ماه می سال جاری به این توافق پایبند باشد.

در حالی که آژانس بین المللی انرژی اتمی تا کنون قریب به ۱۰ بار در گزارش های جداگانه خود پایبندی ایران به توافق هسته ای ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) موسوم به «برجام» را مورد تأئید قرار داده است، ترامپ تهدید کرده است که در صورت عدم بازبینی در این توافق در مهلت مقرر خود یعنی ۱۲ ماه می به صورت یکجانبه از برجام خارج می شود.