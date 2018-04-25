آسمان گیلان نیمه ابری است/ احتمال بارش خفیف و پراکنده باران

مازیار غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر آسمان استان گیلان در نواحی جلگه ای نیمه ابری تا تمام ابری و در ارتفاعات و دامنه ها نیز آسمان صاف و آفتابی است.

وی افزود: الگوهای حاکم بر نقشه های هواشناسی گیلان بیانگر این است که این شرایط جوی تا پایان هفته جاری در استان مستقر خواهد بود.

کارشناسی هواشناسی گیلان خاطرنشان کرد: البته در برخی از ساعات بارش خفیف و پراکنده باران در منطقه دور از انتظار نیست.

وی در ادامه با بیان اینکه آسمان استان گیلان برای فردا غالبا نیمه ابری همراه با بارش خفیف و پراکنده باران به ویژه در مناطق جلگه ای است، تصریح کرد: در صورت باقی بودن این شرایط بر الگوهای هواشناسی استان برای جمعه شب و اوایل هفته آتی شاهد ورود موج بارشی به استان برای روزهای شنبه و یکشنبه خواهیم بود.

به گفته این کارشناس طی این مدت کاهش یک تا دو درجه ای دمای هوای نیز پیش بینی می شود.

غلامی به وضعیت دریا نیز اشاره کرد و گفت: دریا شرایط مناسبی برای فعالیت های مرتبط داشته و بیشینه ارتفاع موج امروز بین ۵۰ تا ۶۰ سانتی متر است.