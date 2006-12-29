به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای، ولی امر مسلمین در پیامی به مناسبت کنگره عظیم حج، این فریضه بزرگ الهی را موسم طراوت معنوی و سیاسی دنیای اسلام و نمایش هویت متحد امت اسلامی خواندند و با تبیین جلوه های بیداری و بالندگی جهان اسلام در مقابل دشمنان تأکید کردند: دوران تازه و تعیین کننده در حیات امت اسلامی آغاز شده است و نخبگان، علما، روشنفکران، سیاستمداران و همه مسلمانان باید با عمل به وظایف سنگین خود و مقابله با توطئه های تفرقه انگیز، حرکت عمیق و ریشه دار کنونی را به «استقلال، عزت و حیات دوباره امت اسلامی» تبدیل کنند.

متن پیام ولی امر مسلمین به مناسبت کنگره عظیم حج به این شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم

والحمدلله رب العالمین و الصلاة علی سیدالمرسلین و علی آله الطیبین و صحبه الصادقین

موسم حج مانند همه سال با بشارتهای معنوی فرا رسیده و فرصتی گرانبها پیش روی جهـان اسلام نهاده است. هرچند دلهای مشتاق از همه جا به آنسو پر میکشند، لیکن نیک ‌بختانی که به این آرزو دست می‌یابند اندکی از بسیارند، و این خود مایه‌ی پیوستگی جاودانه‌ی این چشمه‌ی همیشه جوشان است.

دیدار سالیانه‌ی برادران در خانه‌ی محبوب، دلها را از سوئی با قبله‌ی آفرینش و از سوئی با یاران جدا افتاده پیوندی دوباره میزند و در پیکر امّت اسلامی، هم در معنویت و هم در سیاستش طراوت و نشاط میدمد.

وارستگی از آلودگیهای مادّی و یکسره در همه جا و همه‌ کار، خدا را دیدن، هرچند در مدتی چند روزه، توشه‌ی بزرگی برای آدمی است. همه‌ی آداب و مناسک حج برای آن است که حج‌گزار به این تجربه‌ی معنوی دست‌یابد و این لذت را در کام جان دریابد.

در بُعد سیاسی، محور اصلی در حج، نمایش هویت متحد امّت اسلامی است. دوری برادران از یکدیگر،‌ عرصه را برای بدخواهان میگشاید و تخم تفرقه میان مسلمانان را بارور میکند.

امّت اسلامی از ملّتها و نژادها و پیروان مذاهب گوناگون تشکیل یافته است. این تنوع که با پراکندگی جغرافیائی در بخش حساس و مهمی از کره‌ی زمین همراه است میتواند خود نقطه‌ی قوتی برای این پیکره‌ی عظیم به شمار آید و میراث و فرهنگ و تاریخ مشترک آنان را در گستره‌ئی پهناور، از کارآمدی بیشتر برخوردار سازد، و انواع استعدادها و قابلیتهای انسانی و طبیعی را در خدمت آن به کار گیرد.

استعمار غربی از آغاز ورود به کشورهای اسلامی، همین نکته را مدنظر ساخته و یکسره به تحریک انگیزه‌های تفرقه‌افکن پرداخته است.

سیاستمداران استعمارگر به خوبی میدانستند که اگر هویت یکپارچه‌ی جهان اسلام شکل بگیرد، راه بر سیطره‌‌ی سیاسی و اقتصادی آنان بسته خواهدشد. پس در تلاشی همه سویه و بلندمدت،‌ به اختلافات در میان مسلمانان دامن زدند و زیر چتر این سیاست خبیثانه‌، از غفلت توده‌های مردم و سست‌عنصریِ زمامداران سیاسی و فرهنگی، بهره‌برداری کردند و کار خود را در تسلط بر کشورهای اسلامی پیش بردند.

سرکوب حرکتهای آزادیخواهانه در کشورهای اسلامی در قرن گذشته، و پیشروی استعمارگران در سلطه‌گری بر این کشورها، و ایجاد یا تقویت حکومتهای مستبد در آنها، و غارت منابع طبیعی و نابودسازی منابع انسانی آنها، و در نتیجه عقب‌ نگهداشتن ملتهای مسلمان از قافله‌ دانش و فناوری، همه در سایه‌ی تفرقه و بیگانگی که در مواردی به دشمنی و ستیز و برادرکشی میرسید، پدید آمده است.

با آغاز بیداری اسلامی که نقطه‌ی اوج آن سربرآوردن جمهوری اسلامی در ایران بود، اردوگاه استعمار غربی با تهدیدی بزرگ روبرو شد. شکست مکتبهای سیاسی شرق و غرب و غلط درآمدن و فروریختن ارزشهائی که استعمارگران، آن را تنها راه خوشبختی بشریت وانمود میکردند، خودآگاهی اسلامی را در میان توده‌های مسلمان ریشه‌دار ساخت و ناکامی‌های پی‌درپی مستکبران در پوشاندن و خاموش کردن این فروغ الهی، نهال امید را در دل ملتهای مسلمان بارور ساخت.

نگاه به فلسطین امروز که در آن دولتی پایبند به اصل بی‌خدشه‌ی « آزادی از اشغال صهیونیستی » بر سر کار آمده و مقایسه‌ی آن با غربت و انزوا و ناتوانی ملت فلسطین در گذشته، نگاه به لبنان که مسلمانان از جان گذشته در آن توانستند ارتش مجهز اسرائیل را با همه‌ی کمکهائی که امریکا و غرب و منافقان به آن میرساندند، شکست دهند و مقایسه‌ی آن با لبنانی که صهیونیستها هرگاه اراده میکردند تا هرکجای آن بی‌هیچ مانعی پیش میرفتند

نگاه به عراق که ملت غیور آن بینی آمریکای مغرور را به خاک مالیده و ارتش و سیاستمدارانی را که با کبر و نخوت، از مالکیت خود بر عراق دم میزدند، در باطلاقی از مشکلات سیاسی و نظامی و اقتصادی گرفتار ساخته است، و مقایسه‌ی آن با عراقی که حاکم خونخوار آن به پشتگرمی امریکا،‌ نفس‌های مردم را بند آورده بود،

نگاه به افغانستان که همه‌ی وعده‌های آمریکا و غرب در آن، فریب و دروغ از آب درآمده و لشکرکشی کم‌نظیر جبهه‌ی متحد غربی در آن، جز ویرانی کشور و فقر و کشتار مردم و اقتدار روزافزون مافیای موادمخدر به بار نیاورده است.

و بالاخره نگاه به جامعه‌ی جوان در کشورهای اسلامی و نسل روبه رشد و روبه افزایشی که با گرایش به ارزشهای اسلامی و نفرت روزافزون از آمریکا و غرب در حال رشد و بالندگی است ..

نگاه به این همه میتواند بخت واژگون و سیاستهای شکسته‌خورده‌ی مستکبران غربی و پیش از همه آمریکا را به درستی به تصویر بکشد و شکل‌گیری هویت متحد اسلامی را نوید دهد.

اکنون دولت امریکا و سرمایه‌سالاری غرب و فعالان مفسد صهیونیست حقیقت زنده‌ی بیداری اسلامی را حس میکنند و با اعتراف به این که سلاح و قدرت نظامی در برابر این حقیقت، کارآئی ندارد، همه‌ی توان خود را در حیله‌ها و شیوه‌های سیاسی به کار میگیرند.

امروز روزی است که امت اسلامی چه نخبگان سیاسی و فرهنگی و دینی و چه توده‌های مردم در آن، باید بیش از همیشه هوشیار باشند و حیله‌های دشمن را بشناسند و با آن مقابله کنند.

یکی از کارآمدن‌ترین حیله‌ها افروختن آتش اختلاف است. آنان با صرف پول و تلاش سراسیمه و بیدرنگ، در پی آنند که مسلمانان را سرگرم اختلافات میان خود کنند و بار دیگر با بهره‌گیری از غفلتها و کج‌فهمیها و تعصبها، ما را به جان یکدیگر بیندازند.

امروز هر حرکت تفرقه‌انگیز در دنیای اسلام، گناهی تاریخی است. آنان که عنودانه گروههای عظیمی از مسلمین را به بهانه‌های واهی تکفیر میکنند؛ آنان که با گمانهای باطل، به مقدسات فرقه‌هائی از مسلمین اهانت میکنند؛ آنان که به جوانهای از جان گذشته‌ی لبنان که مایه‌ی سربلندی امت اسلامی شدند، از پشت خنجر میزنند؛ آنان که برای خوشامد امریکا و صهیونیستها از خطر موهومی بنام هلال شیعی سخن میگویند؛ آنان که برای شکست دولت مسلمان و مردمی در عراق ناامنی و برادرکشی را دامن میزنند؛ آنان که دولت حماس را که محبوب و منتخب ملت فلسطین است از هرسو زیر فشار قرار میدهند.. چه بدانند و چه ندانند مجرمانی به شمار می‌روند که تاریخ اسلام و نسلهای آینده از آنان با نفرت یاد خواهند کرد و آنان را مزدوران دشمن غدار خواهد دانست.

مسلمانان در همه‌ی جهان بدانند که دوران تحقیر و عقب ماندگی جهان اسلام به سر آمده و دوران تازه‌ئی آغاز شده است. این گمان باطل که کشورهای مسلمان باید برای همیشه در پنجه‌ی اقتدار فرهنگی و سیاسی غرب اسیر باشند و در اندیشه و عمل و رفتار فردی و جمعی از آنان تقلید کنند، به دست خود غربیها و بر اثر طغیان و افراط و غرور آنان، از ذهنیت توده‌های مسلمان زدوده شده است.

غرب بویژه پس از سردمداری آمریکا، با ستمهای آشکار و رفتارهای بی منطق و استکبار و غرور بی حد و حصر، در جهان اسلام به یک ضد ارزش تبدیل شده است. رفتار آنان با مردم فلسطین و متقابلاً رفتار آنان با دولت خونخوار صهیونیست؛ موضع آنان در قبال اعتراف رژیم صهیونیستی به سلاح اتمی و متقابلاً موضع آنان در برابر استفاده غیرنظامی ایران از انرژی هسته‌ئی؛ حمایت آنان از حمله‌ی نظامی بر لبنان و کمک تسلیحاتی و سیاسی به حمله کننده و متقابلاً ضدیت آنان با مدافعان جان برکف لبنانی؛ باجگیری دائمی آنان از دولتهای عربی و متقابلاً باج دهی همیشگی آنان به رژیم صهیونیستی؛ حمایت از اهانت‌کنندگان به مقدسات اسلام و حتی افتراء و اهانت صریح بلندپایگان غربی ازقبیل پاپ به این آئین الهی و متقابلاً جرم شمردن تحقیق و تردید درباره‌ی هولوکاست و کیان صهیونیستی؛ حمله نظامی و کشتار و ویرانی در عراق و افغانستان بنام دمــــوکراسی، و متقابلاً توطئه بر ضد دولتهای منتخب مردمسالار در فلسطین و عراق و آمریکای لاتین و هر جای دیگری که عوامل آمریکا و صهیونیست بر سر کار نیامده باشند؛ غوغای مبارزه با تروریسم و متقابلاً گفت و گوی پنهانی و حتی کمک به تروریستهای جرّار در عراق و غیره.

این رفتارهای نامعقول و کینه توزانه بر ملتهای مسلمان حجت را تمام کرده و به بیداری اسلامی کمک رسانده است. امروز چه بخواهند و چه نخواهند حرکتی عمیق و ریشه دار در دنیای اسلام آغاز شده است و همین حرکت است که در زمان متناسب خود به استقلال و عزت و حیات دوباره‌ی امت اسلامی خواهد انجامید.

این یک مقطع تاریخی تعیین کننده است. نخبگان و علماء و روشنفکران وظیفه‌ی سنگینی در این مقطع بر دوش دارند. هرگونه ضعف و سست عنصری و غرضورزی و کوتاهی آنان میتواند به فاجعه منتهی شود. علمای دین در برابر اختلاف افکنی مذهبی ساکت ننشینند؛ روشنفکران در دمیدن روح امید در جوانان کوتاهی نکنند؛ سیاستمداران و زمامداران، مردم خود را در صحنه نگهدارند و به آنان تکیه کنند؛ دولتهای اسلامی همبستگی میان خود را تقویت کنند و از این قدرت حقیقی در برابر تهدید سلطه گران بهره مند شوند.

امروز سرویسهای جاسوسی آمریکا و انگلیس در عراق، در لبنان، در کشورهائی از شمال افریقا و در هر جای دیگری که بتوانند با همه‌ی قوا در حال پراکندن ویروس اختلاف مذهبی‌اند. اجتماع حج باید ما را در برابر این بیمــاری مهلک مصونســازی کنــد و آیه‌ی شریفه‌ی: « و أطیعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا إن الله مع الصابرین » را پیوسته در برابرچشم ما قرار دهد.

امروز برائت از مشرکان ندای قلبی و فطری همه‌ی ملتهای مسلمان است. موسم حج تنها نقطه‌ئی است که این ندا میتواند از سوی همه‌ی این ملتها با صدای بلند طنین افکند.

این فرصت را مغتنــم بشمـــارید و با دعـا برای امت اسلامی و دعا برای تعجیـل در ظهور مهدی موعود سلام الله علیه و عجل الله فرجه، از هر کرانه خود را در این اقیانوس عظیم شستشو دهید.

توفیق و خوشبختی و حج مقبول را برای همه‌ شما مسئلت میکنم.

سیّدعلی خامنه‌ای

سوم ذی ‌الحجه 1427 مصادف با سوم دیماه 1385