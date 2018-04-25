گفتمان مهدویت طی جشن های نیمه شعبان در قزوین ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، نود و چهارمین جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی استان قزوین روز چهارشنبه در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام عباس نظری در این جلسه گفت: نیمه شعبان از اعیاد با برکت و مبارک در تقویم کشور است که همه ساله با برگزاری جشنهای متعدد در اقصی نقاط کشور گرامی داشته می شود.

وی اضافه کرد: به دلیل عشق و علاقه مردم به ائمه معصومین(ع) معمولا در نیمه شعبان شاهد برگزاری جشنهای مختلفی از سوی کسبه، بازاریان، گروههای مختلف در مساجد، منازل، مغازه ها، ادارات و شهرها و روستاها هستیم که اگر بتوانیم آنها را ساماندهی کنیم به نتایج بهتری می رسیم.

نظری تصریح کرد: گاهی اوقات برخی جشنها به دلیل سوء استفاده برخی و استفاده از موسیقی های نامتعارف که در شان این ایام نیست از مسیر دینی و مذهبی خارج شده و شکل دیگری پیدا می کند که می تواند آسیب رسان باشد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین یادآورشد: ممکن است در این ایام برخی جریانهای انحرافی هم بخواهند فعالیت کرده و مسائلی را ترویج کنند که با شئونات ما مغایر است لذا باید ضمن کنترل و نظارت بر جشنها نسبت به ساماندهی و هماهنگی بهتر اقدام شود.

وی اظهارداشت: در برخی مساجد شاخص مانند امام خمینی، موسی بن جعفر، الغدیر و ولایت و بقاع متبرکه مراسم احیاء شب نیمه شعبان پیش بینی شده و در سایر مساجد و هیئت ها نیز می توان برنامه ریزی مناسبی کرد تا جشنها متناسب با شان مذهبی این روز برگزار شود و همه مخاطبان را راضی کند..

در این نشست اعضاء دیدگاههای خود را برای برگزاری هرچه باشکوهتر جشنهای نیمه شعبان در استان قزوین مطرح کردند.

در این جلسه در خصوص بازرسی های مستمر از جشنهای مردمی توسط اعضای ستاد و شورای هیئات مذهبی تاکید شد.