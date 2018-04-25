به گزارش خبرگزاری مهر، مارکوس لایتنر، سفیر سوئیس در دیدار با شهردار تبریز با استقبال از سرمایه گذاری این کشور در بخش متروی تبریز گفت: راهکارهای حضور بخش خصوصی سوئیس در متروی تبریز بصورت فاینانس درحال بررسی است.

وی ضمن تقدیر و ابراز خرسنی از دیدار شهردار تبریز، از مهندس شهین باهر برای حضور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه گردشگری سوئیس، دعوت کرد.

مارکوس لایتنر همچنین ضمن دعوت از دانشگاه تبریز برای همکاری های علمی با دانشگاه های سوئیس گفت: بدلیل سطح بالای علمی دانشگاه های ایران، علاقمند به همکاری های علمی با این مجموعه هستیم.

سفیر سوئیس در ادامه پیشنهاد برگزاری هفته فرهنگی تبریز در زوریخ را همزمان با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در تیرماه ۹۷ مطرح کرد.