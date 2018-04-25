به گزارش خبرنگار مهر محسن هاشمی، رییس شورای اسلامی شورای اسلامی شهر تهران گفت: توانیابان برای فعالیت در سطح شهر درخواست های ویژه‌ای دارند که در اکثر کشورهای دنیا به این درخواست ها پاسخ مثبت داده شده است.

وی افزود: در کشور ما هم در سال ۱۳۸۳ قانون مربوط به معلولان جسمی حرکتی ‌به تصویب رسیده است. اگر ۵۰ تا ۷۰ درصد قانون مربوط به توانیابان اجرا می شد، وضعیت مطلوبی برای این قشر وجود داشت اما در تهران این قانون برای توانیابان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد اجرایی شده است.

رئیس شورای شهر تهران با بیان این که در شورای شهر برای بهسازی وضعیت توانیابان طرحی در سال ۱۳۸۴ مصوب شده است گفت: توانیابان به چند دسته معلولان حسمی حرکتی، آسیب های حسی و... تقسیم می‌شوند. در افکار عمومی، توانیاب یا معلول فقط به معلولان جسمی و حرکتی گفته می‌شود؛ در حالی که دیگر آسیب دیدگان هم در حوزه احتیاج به خدمات ویژه قرار دارند و اگر اقدامی می‌خواهد صورت گیرد باید تمام آنها در نظر گرفته شوند.

هاشمی تصریح کرد: خوشبختانه در مترو به این موضوع توجه شده و در اکثر ایستگاه های مترو امکاناتی برای توانیابان دیده شده است. متاسفانه در برخی ساختمان ها پس از دریافت پایان کار که در آن اجرای قوانین مربوط به توانیابان ضروری است این امکانات به دلائل مختلف برداشته می‌شود.

وی تاکید کرد: در کشور ما مسائل مربوط به حوزه توانیابان به سازمان بهزیستی مرتبط است بنابراین این سازمان برای اجرای هرچه بیشتر و بهتر امور مربوط به این قشر باید پیگیری هایی باید انجام دهد. درباره معلولان حسی، این خطر وجود دارد که اتفاقات ناگوار برای آن ها رخ دهد؛ متاسفانه چند سال پیش هم اتفاق تلخی برای یکی از مسافر نابینای مترو رخ داد که پس از آن مسئولان و ‌کارکنان مترو ملزم هستند تا پس از مشاهده یکی از نابینایان تا خروج از مترو آن ها را همراهی کنند.

رئیس شورای شهر تهران گفت: در همه کارهای خدا یک رحمت وجود دارد؛ بنابراین اگر فردی با چنین مشکلاتی روبرو است، بداند رحمت خداوند بوده است. به دلیل پیشرفت علوم مختلف و به خصوص پزشکی درجهان، از برخی بیماری های جسمی حرکتی می‌توان جلوگیری کرد.

هاشمی در برنامه «بدون محدودیت» صحبت می کرد: با بیان این که «قول می‌دهم‌ در کنار این برنامه و توانیابان باشم» گفت: بر اساس مصوبات شورای شهر تهران در سال های قبل شهرداری مکلف به مناسب سازی فضای شهری برای معلولین است. هم اکنون زمان ارزیابی نحوه اجرای این مصوبه فرا رسیده است. بر این اساس مناسب سازی فضای شهری در همه اماکن شهری در مناطق مختلف باید انجام بپذیرد و در پارک ها، پیاده روها، مترو و .... در همه طرح ها و نقشه ها باید به مسائل معلولین توجه شود.