خرید کالاهای روستاییان از طریق استارت آپ ها در آینده ای نزدیک

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل رضوی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه جشنواره غذاهای سنتی و بازی های بومی محلی در روستای «ده حسن» رباط کریم از ارائه تسهیلات مالی به روستاییان در جهت اشتغال خبر داد و گفت: به روستاها و مناطق کشور وام اشتغال زایی با کارمزد ۶ درصد پرداخت می شود، که این تسهیلات ۳ سال دوره تنفس باز پرداخت دارد و مدت بازپرداخت آن ۶ ساله است.

وی افزود: متقاضیان برای دریافت این وام باید ۲۰ درصد آورده داشته باشند، که این آورده می تواند زمین محل اجرای پروژه باشد.

معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری با بیان این که دولت از طریق استارت آپ ها قصد خرید کالاهای روستایی را با قیمت مناسب دارد، گفت: باید دست واسطه ها از بازار کوتاه شود، تا از تولید کننده واقعی و مصرف کننده حمایت شود و همچنین کالاها با قیمت کم تر و در زمان کوتاه تری به دست مصرف کننده می رسد.

بر اساس این گزارش، جشنواره غذاهای سنتی، بازی های بومی محلی و دستاوردهای روستایی اهالی روستای «ده حسن» رباط کریم و روستاهای اطراف غذاهای محلی و دست ساخته ها و آثارصنایع دستی در این روستا برگزار شد.

شهرستان رباط کریم با تمدن دیرینه ۶۰۰۰ ساله در غرب استان تهران زیرساخت های لازم برای توسعه روستایی را دارد.

سید مهدی ساداتی فرماندار رباط کریم نیز رضوی را در این مراسم همراهی می کرد.