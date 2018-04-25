شهرستان قروه نیازمند نگاه و توجه ویژه برای توسعه پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملاهاشم نوری عصر امروز چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان قروه با محوریت تودیع و معارفه فرماندار قروه اظهار داشت: شهرستان قروه باتوجه به اینکه متفاوت تر از دیگر شهرستان های استان بوده لذا نیازمند خدمات بهتری است و انتظار می رود اهتمام ویژه ای برای رفع مشکلات منطقه صورت گیرد.

به گفته وی پتانسیل های فراوانی در قروه وجود دارد که با استفاده از آن ها به درستی، می توان در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری جوانان که یکی از بزرگترین دغدغه های مردم این شهرستان است قدم برداشت.

نوری با اشاره به نامگذاری سال ۹۷ به حمایت از کالای ایرانی، افزود: این مسئله بسیار حایز اهمیت بوده و مشاهده می شود که بسیاری از تولیدات داخلی در حال افول است و لذا می طلبد که نگاه ها به این مهم جدی تر باشد.

فرماندار سابق شهرستان قروه هم در ادامه این نشست با بیان اینکه گزارش عملکرد خود را به مردم که قاضیان خوبی هستند واگذار می کنم، گفت: مردم همیشه آن چیزی را که لمس کرده اند به یاد می سپارند و لذا اگر هرگونه کم کاری صورت گرفته امید است آن را بر من ببخشایند.

پرویز کولانی با اشاره به اینکه در برابر انتظارات به حق مردم احساس شرمندگی می کنم، افزود: هر چه در توان داشتم در طبق اخلاص گذاشته و امیدوارم هرکجا اشتباهی پیش آمد را بخشیده و آرزو می کنم قروه به نهایت توسعه یافتگی دست یابد.