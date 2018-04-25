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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۱۴

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه مطرح کرد:

سهم ۵۵ درصدی استان کرمانشاه در طرح گرمسیری

سهم ۵۵ درصدی استان کرمانشاه در طرح گرمسیری

کرمانشاه- عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: در طرح گرمسیری برای کرمانشاه با وجود برخورداری از ظرفیت‌های بالای زراعی، سهم ۵۵ درصدی در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر،  فرهاد تجری عصر امروز در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه که با حضور وزیر نیرو برگزار شد؛ اظهار داشت: در طرح گرمسیری در حق استان کرمانشاه ظلم شده است.

وی افزود: در این طرح برای کرمانشاه با وجود ظرفیت های بالای زراعی سهم ۵۵ درصدی در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم سرپل ذهاب،  قصرشیرین و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی مجدد در این زمینه شد و تصریح کرد: این موضوع کم آبی در آینده به یک نقطه بحران و فساد تبدیل می شود.

تجری بیان داشت: در طرح گرمسیری آب تنها به مصارف کشاورزی تخصیص یافته در حالیکه باید آب صنایع با توجه به ظرفیت های استان توجه شود.

کد مطلب 4281307

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