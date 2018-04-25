۲ گلستانی به اردوی تیم ملی بسکتبال جوانان دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال جوانان کشورمان از هشتم تا نوزدهم اردیبهشت در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود که در میان ۱۹ بازیکن دعوت شده، نام دو بازیکن گلستانی دیده می‌شود.

پدرام فخفوری و ستار شیخ دو بازیکن گلستانی حاضر در اردوی تیم ملی بسکتبال جوانان کشورمان هستند که خود را برای حضور در مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا آماده خواهند کرد.

محسن شاه علی به عنوان سرمربی، سیامک ویسی و امیر موحد نژاد به عنوان مربیان، نناد ترونیک به عنوان مدیر فنی، فرشاد عالمی به عنوان آنالیزور، ناصر پیروردی زاده به عنوان بدنساز، کریم محمدپور به عنوان پزشکیار و حسین قره گوزلو به عنوان سرپرست، کادر فنی، پزشکی و سرپرستی تیم ملی بسکتبال جوانان ایران را تشکیل می‌دهند.