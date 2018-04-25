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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۱۶

استاندار خوزستان:

مصوبه اسقاط خودرو در مناطق آزاد توسط هیئت دولت لغو شد

مصوبه اسقاط خودرو در مناطق آزاد توسط هیئت دولت لغو شد

اهواز - استاندار خوزستان گفت: هیئت دولت مصوبه اسقاط خودرو در مناطق آزاد که موجب بروز مشکلات متعددی برای خریداران خودروهای اروندی شده بود را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری خوزستان، غلامرضا شریعتی روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه در خبری برای خریداران خودروهای اروندی اعلام کرد: با رایزنی ها، پیگیری‌ها و مکاتبات انجام شده موفق شدیم در هیئت دولت مصوبه اسقاط خودرو در مناطق آزاد که موجب بروز مشکلات متعددی برای خریداران خودروهای اروندی در خوزستان شده بود را لغو کنیم.

پیش از این بر اساس مصوبه قبلی خریداران خودروهای مناطق آزاد می بایست بر اساس مصوبه اسقاط خودرو در این مناطق اقدام به خریداری خودرو می‌کردند که این قانون موجب شده بود مشکلات زیادی برای خریداران این خودروها به وجود بیاید و تعداد زیادی خودرو در منطقه آزاد اروند دپو شود.
 
با ابطال این مصوبه از سوی هیئت دولت مالکان خودروهای دپو شده در منطقه آزاد اروند می توانند برای تحویل خودروهای خود اقدام نمایند و از این پس خریداران خودروهای اروندی هم قادر خواهند بود بدون مشکل از منطقه آزاد اروند خودرو وارد کنند.

کد مطلب 4281311

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