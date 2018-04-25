برایان هوک: کاخ سفید خواستار دستیابی به «توافق مکمل با ایران» است

به گزارش خبرگزاری مهر، «برایان هوک» سرپرست تیم آمریکا برای گفتگو با کشورهای اروپائی درباره برجام امروز چهارشنبه در اظهاراتی اعلام کرد که کاخ سفید خواستار دستیابی به توافق مکمل است!

سرپرست تیم آمریکا برای گفتگو با کشورهای اروپائی درباره برجام در این باره گفت: باید به نواقص برجام رسیدگی کنیم. در ماه های اخیر سخت کوشانه با دیپلماتهای انگلیس، آلمان و فرانسه در این خصوص برای دست یابی به توافقی مکمل کار کردیم.

«برایان هوک» در پاسخ به سئوالی درباره ماهیت توافق مکمل مذکور گفت: اگر به تاریخچه کنترل تسلیحات بنگریم، مشخص است که منظور بهبود شرایط توافق پیشین با تکمیل آن تحت توافقی دیگر است.

وی ادامه داد: برجام چون نتوانست نگرانی های ما را کاهش دهد، به دنبال توافقی جدید هستیم. ترامپ و ماکرون دیروز درباره توافقی جدید بحث کردند که گستره وسیعی از نگرانی ها درباره ایران را دربر می گیرد.

این مقام آمریکائی افزود: البته هنوز شکاف هائی میان اروپا و آمریکا وجود دارد که باید درباره آن ها کار شود. تا کنون درباره این توافق مکمل با اروپا توافق نکرده ایم.

سرپرست تیم آمریکا برای گفتگو با کشورهای اروپائی درباره برجام ادعا کرد: می خواهیم محدودیت های هسته ای ایران پس از سال ۲۰۲۵ را تمدید کنیم. می خواهیم نگرانی ها از بایت موشک های بالستیک ایران را رفع کنیم. باید ماجراجوئی های بی ثبات کننده ایران در خاورمیانه را خاتمه دهیم!