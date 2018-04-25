به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در دومین کنفرانس اتحادیه اروپا درباره سوریه با عنوان «حمایت از سوریه و منطقه» در بروکسل به سر می‌برد، در حاشیه این کنفرانس با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفت‌وگو کرد.

این کنفرانس با حضور ۸۰ کشور به ریاست مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل در بروکسل برگزار شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در اظهاراتی درباره برجام تأکید کرد: «توافق هسته‌ای ایران دست‌نخورده باقی مانده و کماکان اجرا خواهد شد. گفت‌وگوهای بیشتری بین رئیس‌جمهور فرانسه و رئیس‌جمهور آمریکا جریان خواهد داشت و آن گفت‌وگوها می‌توانند بر اساس اجرای توافق هسته‌ای استوار شوند. این موضع آشکاری است که اتحادیه اروپا و ۲۸ عضو آن گرفته‌اند.»

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان، استفان دی میستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، وزرای خارجه نروژ، سوئد، هلند و سعد الحریری نخست‌وزیر لبنان نیز از دیگر مقامات حاضر در این کنفرانس بودند.