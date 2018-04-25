افزایش ۵ درصدی بیمه شدگان کارگر تامین اجتماعی در استان کرمان

به گزارش خبرنگارمهر، رضا اسماعیلی عصر چهارشنبه در دیدار جمعی از جامعه کارگری و کارفرمایی استان با استاندار کرمان به مناسبت هفته کار و کارگر اظهار داشت: قانون کار در سال ۶۹ تصویب شده است و بعد از تصویب همه دولت ها و همه دوره های مجلس بنا به اصلاح این قانون را گذاشتند که این امر باعث شد تا این لحظه این اتفاق ابتر بماند.

وی افزود: امیدواریم با توجه به تغییراتی که در دنیا و کشور رخ داده و جامعه کارگری و کارفرمایی ما تغییراتی پیدا کرده، بتوانیم اصلاحات قانون کار را در مقتضی زمان خودش را داشته باشیم.

اسماعیلی عنوان کرد: سیاست وزارت کار مبنی بر اصل سه جانبه دولت، کارگر و کارفرما است تا بتوانیم با تعامل این سه قشر مسائلی که مربوط به کارگران و کارفرمایان است را حل کنیم و کمترین تنش را در این زمینه داشته باشیم.

وی بیان کرد: استان کرمان در این جهت در کشور پیشتاز است ما با ۶۴۰ تشکل کارگری و کارفرمایی از نظر درصد رتبه اول کشوری و ازجهت تعداد تشکل ها رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده ایم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان تصریح کرد: تعاملات خوبی بین کارگران و کارفرمایان در سطح استان کرمان وجود دارد و خروجی این امر را می توانید در تعداد شکایات و تجمعات کارگری ببینید و این تامل باعث افزایش تولید در سطح استان شده است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه در سطح استان کرمان بیش از ۴۳ هزار کارگاه داریم که در سازمان تامین اجتماعی ثبت شده اند، ابراز داشت: ۴۵۵ هزار نفر به عنوان بیمه شده اصلی چه اجباری و خاص در سازمان تامین اجتماعی استان کرمان ثبت شده اند که از این تعداد ۳۰۸ هزار نفر بیمه شده اجباری هستند.

وی گفت: در سال گذشته پنج درصد در زمینه بیمه شدگان تامین اجتماعی در سطح استان رشد داشته ایم و در سال گذشته ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر به جامعه کارگری ما در سازمان تامین اجتماعی استان اضافه شده است.