به گزارش خبرنگار مهر، وحید رشیدی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای مسکن لرستان از عدم پرداخت سهم شهرداری خرمآباد از محل مسکن مهر انتقاد کرد.
وی افزود: بر اساس مصوبات، راه و شهرسازی باید ۱۵ درصد از حق مسکن مهر را برای ورود به محدوده شهری و ...پرداخت کند که تا امروز حتی یک درصد آن را هم پرداخت نکرده است.
شهردار خرمآباد ادامه داد: پنج سال است که شهرداری در این زمینه پیگیری میکند اما راه و شهرسازی اقدامی برای پرداخت این سهم انجام نمیدهد.
رشیدی گفت: اسناد مربوط به پایان کار مسکن مهر توسط شهرداری تهیهشده است اما راه و شهرسازی به وظیفهاش در این زمینه عمل نمیکند.
وی اضافه کرد: متأسفانه هر جا صحبت از پرداخت سهم شهرداری است، اقدامی نمیشود اما همه انتظار دارند که شهرداری در مقابل آنها به خدماترسانی بپردازد.
شهردار خرمآباد ادامه داد: شهرداری هم باید از ظرفیتهای موجود برای رفع مشکلات شهر و شهروندان، استفاده کند ولی متأسفانه دستگاهها در این زمینه با شهرداری همکاری نمیکنند.
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