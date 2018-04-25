  1. استانها
  2. لرستان
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۲:۵۰

شهردار خرم‌آباد انتقاد کرد؛

هزینه پایان کار پروژه‌های مسکن مهر خرم‌آباد به شهرداری پرداخت نشد

هزینه پایان کار پروژه‌های مسکن مهر خرم‌آباد به شهرداری پرداخت نشد

خرم‌آباد- شهردار خرم‌آباد از عدم پرداخت هزینه‌های پایان کار پروژه‌های مسکن مهر به این نهاد انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رشیدی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای مسکن لرستان از عدم پرداخت سهم شهرداری خرم‌آباد از محل مسکن مهر انتقاد کرد.

وی افزود: بر اساس مصوبات، راه و شهرسازی باید ۱۵ درصد از حق مسکن مهر را برای ورود به محدوده شهری و ...پرداخت کند که تا امروز حتی یک درصد آن را هم پرداخت نکرده است.

شهردار خرم‌آباد ادامه داد: پنج سال است که شهرداری در این زمینه پیگیری می‌کند اما راه و شهرسازی اقدامی برای پرداخت این سهم انجام نمی‌دهد.

رشیدی گفت: اسناد مربوط به پایان کار مسکن مهر توسط شهرداری تهیه‌شده است اما راه و شهرسازی به وظیفه‌اش در این زمینه عمل نمی‌کند.

وی اضافه کرد: متأسفانه هر جا صحبت از پرداخت سهم شهرداری است، اقدامی نمی‌شود اما همه انتظار دارند که شهرداری در مقابل آن‌ها به خدمات‌رسانی بپردازد.

شهردار خرم‌آباد ادامه داد: شهرداری هم باید از ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکلات شهر و شهروندان، استفاده کند ولی متأسفانه دستگاه‌ها در این زمینه با شهرداری همکاری نمی‌کنند.

کد مطلب 4281377

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها