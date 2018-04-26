کودکان آزار دیده ماهشهری تحت تکفل قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری خوزستان، عصر چهارشنبه هیئتی به نمایندگی از غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان شامل محسن بیرانوند فرماندار ماهشهر، سعید رضوانی سرپرست روابط عمومی استانداری، صادق کریمی کیا مدیرکل امور اجتماعی استانداری، سیده فرانک موسوی سرپرست امور بانوان و خانواده استانداری، غلامرضا صدیق راد مدیرکل بهزیستی استان و مریم محبی همسر استاندار خوزستان از کودکان شکنجه شده ماهشهری عیادت کردند و آنها را مورد تفقد قرار دادند.

فرماندار ماهشهر در خصوص این دیدار توضیح داد: روز جمعه گذشته متاسفانه یک فقره کودک‌آزاری از سوی پدر و نامادری در شهرستان ماهشهر روی داد که در پی این اتفاق، احساسات عمومی به ویژه در سطح شهرستان ماهشهر جریحه دار شد.

محسن بیرانوند افزود: بلافاصله مسئولان در این خصوص دخالت کرده و پدر و نامادری بازداشت و تحویل مقامات قضایی شدند.

فرماندار ماهشهر تصریح کرد: باتوجه به جرمی که اتفاق افتاده است؛ دادستانی شهرستان و مسئولان با شدت و قاطعیت با عاملان این کودک آزاری برخورد قانونی خواهند کرد.

در ادامه مدیرکل امور اجتماعی استانداری اظهار کرد: خوشبختانه هم اکنون این کودکان در منزل عموی خود و در امنیت و آرامش هستند و جای نگرانی وجود ندارد.

کریمی کیا اضافه کرد: وضعیف این کودکان تحت نظر خواهد بود و تلاش می‌کنیم آسیب های روحی و روانی وارد شده را کاهش دهیم.

بر اساس این گزارش، غلامرضا شریعتی و مریم محبی کفالت همسر استاندار، تکفل دو تن از این کودکان را برعهده گرفتند و محسن بیرانوند نیز کفالت فرزند سوم را پذیرفت.

روز جمعه هفته گذشته این حادثه تلخ در شهرستان ماهشهر روی داد و این سه کودک با رفتار غیرانسانی و جنون آمیز پدر و نامادری خود مورد شکنجه قرار گرفتند.