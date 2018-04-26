۱۰۰ هزار بازنشسته در کرمان حضور دارند

به گزارش خبرنگارمهر، حسن شجاعی عصر چهارشنبه در دیدار نمایندگان جامعه کارگری با استاندار کرمان اظهار داشت: حقوق و مزایای بازنشستگان قبلا اول هر ماه پرداخت می شد و سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد به دلیل اینکه کارفرمایان پرداختی آنها در پایان ماه است بهتر است حقوق ها در پایان ماه پرداخت شود و با توافقی که با کانون های استانی و کانون عالی شد قرار شد حقوق ها از ۲۰ تا ۲۷ پرداخت شود.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه چند ماهی است که حقوق ها با تاخیر پرداخت می شود، افزود: در سطح استان کرمان بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر بازنشسته داریم که بیش از ۶۵ درصد این افراد حقوقشان زیر یک میلیون تومان است و اگر به موقع پرداخت نشود با مشکل مواجه می شوند.

شجاعی بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی موکلف است بیمه تکمیلی درمان را طبق قانون الزام سال۸۳ برای بازنشستگان اجرا کند که این کار را انجام نداده و کانون عالی کشور به همراه کانون های استان ها یک قرارداد بیمه مکمل درمان و عمر با بیمه آتیه سازان به مدت شش سال بسته که مشکل بازنشستگان حل شود.

وی گفت: از آذر ماه سال گذشته هم بیمه درمان و عمر از حقوق بازنشستگان کسر شده است و متاسفانه سازمان این چهار ماه را به بیمه های طرف قرارداد بدهکار است و این یک معضل در استان کرمان و کشور شده است.

شجاعی عنوان کرد: در استان کرمان در روز حداقل ۵۰ تا ۱۰۰ مراجعه کننده داریم که می خواهند اعمال جراحی و یا هر درمان دیگری را انجام دهند و این در حالیست که بیمه طرف قراداد حاضر به پرداخت نمی شود و می گوید که پول دریافت نکرده است و این مسئله تبدیل به یک معضل شده و خواهشمندیم برای رفع این مشکل اقدام کنید.