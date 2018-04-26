تسریع در اتمام پروژه تصفیه خانه شماره ۲ پاوه/رفع مشکل معارضین

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان امروز پنجشنبه در بازدید از محل پروژه تصفیه خانه شماره ۲ شهر پاوه با اشاره به تاخیر در اتمام این پروژه گفت: اگر بنا بر این باشد که در سال جاری اطمینان داشته باشید این پروژه به اتمام برسد پیمانکار را به کار بگیرید.

وی افزود: مردم هم همکاری می کنند و فرماندار هم از جهت اینکه معارضین برای دریافت مطالبات خود در مسیر پروژه، کمک کنند.

وزیر نیرو تاکید کرد: ان شاالله امسال این پروژه باید به نقطه مطلوب برسد و اگر جزو ۴۰ پروژه چهلمین سالگرد باشد حتما باید به نتیجه برسد.