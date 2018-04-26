گرامیداشت روز زمین پاک با شعار «نه به پلاستیک و ظروف یکبار مصرف»

به گزارش خبرنگار مهر کنشگران محیط زیست در قرار سبز هفته نخست اردیبهشت ماه فعالیت‌های مختلفی برای حفظ محیط زیست اجرا کردند.



گرامیداشت روز جهانی زمین با پاکسازی منطقه گردشگری لونک شهرستان سیاهکل در گیلان توسط 9 تشکل محیط زیستی این استان برگزار شد.

در راستای حفظ محیط زیست و کمک به نیازمندان به ویلچر با همت انجمن بانوان طبیعت دوست در دبیرستان الزهرا درهای پلاستیکی جمع آوری شد.

منطقه حفاظت شده و شکار ممنوع بدیل که متاسفانه تاکنون فاقد حتی یک پاسگاه محیط بانی است، در نود و هفتمین برنامه محیط زیستی گروه رفتگران طبیعت بهبهان- خوزستان، پاکسازی شد.

با همت ا

انجمن همیاران محیط زیست و حیوانات به مناسبت پاسداشت روز جهانی زمین پاک پاکسازی یکی از بزرگترین مناطق گردشگری (هفت حوض مشهد) با همکاری سازمان اجتماعی فرهنگی فرهنگسرای شهرزیبا و ایمن انجام گرفت.

به مناسبت گرامیداشت روز زمین پاک با محوریت شعار «نه به پلاستیک و ظروف یکبار مصرف» غرفه های متعددی در پارک آزادی شیراز برپا شد.

کارگاه های نقاشی و ساخت کاردستی و قصه گویی برای کودکان، نمایش فیلم مستند، اجرای نمایش خیابانی «سبز پری» ساخت کره زمین و شعارهای محیط زیستی با سر قوطی های دور ریز، نمایشگاهی از کیسه های پارچه ای جایگزین کیسه های پلاستیکی از برنامه های اجرا شده در غرفه ها بود. همچنین امضای طومار به شکل نمادین به نشان تعهد در حفظ زمین و نیز پاکسازی پارک با ترغیب شهروندان از دیگر برنامه های شیرازی ها در روز جهانی زمین پاک بود که بوسیله موسسات نارون، سازمان مدیریت پسماند، ایلفا و دیگر سازمان های مردم نهاد استان فارس برگزار شد.

با همت انجمن دوستداران طبیعت جهان نما، بمناسبت روز زمین پاک با همکاری فرمانداری، محیط زیست، میراث فرهنگی و با حضور پرشور کودکان و نوجوانان و خانواده ها در پارک شهر کردکوی استان گلستان مراسمی بر گزارشد و به تعدادی از طرحهای برتر نقاشی با موضوع زمین پاک جوایزی اهدا شد. همچنین با توجه به شعار امسال روز زمین پاک «نه به پلاستیک» به همه شرکت کنندگان ساک پارچه ای حاوی محصولات آموزشی اهدا شد.

با همت هیئت کوهنوردی شهرستان رشت و مشارکت جمعی از تشکلهای استان گیلان به مناسبت روز زمین پاک روستای سرخشکی کاسپین پاکسازی شد.

با همت انجمن عاشقان طبیعت سروستان کاشت و جوانه زدن بذر جاشیر خوراکی، گونه در حال انقراض در کوههای سیف آباد انجام شد.

طبیعت گردی و پاکسازی طبیعت ولیان توسط سفیران طبیعت البرز با همکاری اداره حفاظت محیط زیست ساوجبلاغ انجام شد.

آموزش کاشت و پرورش گیاهان در حیاط مدرسه و باغچه های تهیه شده با مواد بازیافتی توسط مدرسه سبز سما لاهیجان انجام شد.

گرامیداشت روز جهانی زمین پاک همراه با برنامه‌های کاشت گل، نمایش عروسکی، نقاشی و کاردستی با مواد بازیافتی، به همت خانه فرهنگ بوم‌گردان پارس و مدرسه طبیعت بوم‌بان در پارک بعثت در کنار نوزدهمین نمایشگاه ملی عکس مدارس طبیعت فارس برگزار شد.

به مناسبت روزجهانی زمین سمن حامیان طبیعت زاگرس ممسنی، به آموزش چهره به چهره شهروندی برای کاهش مصرف پلاستیک و توزیع کیسه های پارچه ای رایگان در سوپرمارکت ها و میوه فروشی های شهر نورآباد اقدام کرد.

کارگاه جمع آوری در بطری با دستان کوچک و مهربان کودکان مهدکودک و پیش دبستانی هوشمند دردونه در روز زمین پاک به همت انجمن بوم بانان استان گیلان در شهرستان رشت برگزار شد.