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۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۰۴

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی:

توسعه بخش معدن با رعایت مسائل زیست محیطی باشد

توسعه بخش معدن با رعایت مسائل زیست محیطی باشد

قزوین- نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: برای حمایت از سرمایه گذاری در بخش معدن باید مجوزها با لحاظ مسائل زیست محیطی، توجه به دغدغه های مردم منطقه و تسیهل در صدور مجوزها باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه شورای معادن استان روز پنجشنبه با حضور عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین، علی فرخزاد معاون عمرانی، سیده حمیده زرآبادی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی و پرزحمت رئیس سازمان صنعت و مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط در استانداری قزوین برگزار شد.

سیده حمیده زرآبادی در این جلسه گفت: در حوزه معادن توجه به محیط زیست و سلامت مردم بسیار اهمیت دارد و باید در زمان صدور مجوزها به آن توجه شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر که صدور مجوزها به شورای معادن استانها واگذار شده باید به ملاحظات محلی و دغدغه های مردم منطقه هم اهمیت داد تا از مشکلات اجتماعی کاسته شود.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای کاهش زمان صدور مجوز معادن و نیز تسریع در کار با اختیارات استانی باید اقدام شود.

زرآبادی گفت: بیشتر معادن در روستاها قرار دارد و معمولا رفت و آمد ماشین آلات سنگین در این مسیرها موجب تخریب جاده های روستایی می شود لذا باید ترتیبی اتخاذ کنیم تا معدن کاران به تامین جاده، نگهداری از آن و رعایت حال مردم ملزم شوند.

وی اظهارداشت: باید ساز و کاری اتخاذ شود تا فعالیت در بخش معدن مشکل ساز نباشد و مردم نیز همراهی لازم را انجام دهند تا سرمایه گذاری در این بخش به نتایج خوبی برسد.

زراّبادی بیان کرد: به جای تشکیل کارگروههای متعدد برای تصمیم گیری در مورد مشکلات بخش صنعت و معدن بهتر است با روان سازی امور زمینه جلب رضایت مردم و متقاضیان سرمایه گذاری را فراهم کنیم.

کد مطلب 4281463

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