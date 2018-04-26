دوران دیکتاتوری در عراق به پایان رسیده و بازنخواهد گشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، حیدر العبادی نخست وزیر عراق در سخنرانی خود در استان سلیمانیه تاکید کرد: دوران دیکتاتوری به پایان رسیده و این دوران بازنخواهد گشت.

وی در ادامه افزود: عراق تنها با همکاری میان کردها، اعراب و تمام مردم این کشور ساخته میشود. ما به قانون اساسی و نظام دموکراتیک پای بند هستیم.

العبادی تاکید کرد: ما می خواهیم عراق را به یک سمت و سوی جدید هدایت کنیم. ما خواهان همکاری برای ایجاد یک خط سیاسی جدید هستیم و می خواهیم دموکراسی را در کشور محقق کنیم.

العبادی روز گذشته در چارچوب تبلیغات انتخاباتی اش وارد استان سلیمانیه شد.