  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۱۸

حیدر العبادی:

دوران دیکتاتوری در عراق به پایان رسیده و بازنخواهد گشت

دوران دیکتاتوری در عراق به پایان رسیده و بازنخواهد گشت

نخست وزیر عراق تاکید کرد که دوره دیکتاتوری در این کشور به پایان رسیده و بازنخواهد گشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، حیدر العبادی نخست وزیر عراق در سخنرانی خود در استان سلیمانیه تاکید کرد: دوران دیکتاتوری به پایان رسیده و این دوران بازنخواهد گشت.

وی در ادامه افزود: عراق تنها با همکاری میان کردها، اعراب و تمام مردم این کشور ساخته میشود. ما به قانون اساسی و نظام دموکراتیک پای بند هستیم.

العبادی تاکید کرد: ما می خواهیم عراق را به یک سمت و سوی جدید هدایت کنیم. ما خواهان همکاری برای ایجاد یک خط سیاسی جدید هستیم و می خواهیم دموکراسی را در کشور محقق کنیم.

العبادی روز گذشته در چارچوب تبلیغات انتخاباتی اش وارد استان سلیمانیه شد.

کد مطلب 4281480

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها