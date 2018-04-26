صادرات فولاد ایران به ۹ میلیون تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت معدن و تجارت مهدی کرباسیان در کنفرانس آلومیینوم سی آر یو در لندن گفت: عملیات ساخت مجتمع گداخت شرکت آلومیینوم جنوب که قرار است در فاز نخست سالانه ۳۰۰ هزار تن تولید داشته باشد در جریان است.

کرباسیان تاکید کرد: این مجتمع گداخت انرژی مورد نیاز خود را از یک نیروگاه گازی تامین خواهد کرد و ایران امیدوار است با استفاده از منابع عظیم گازی خود صنعت فلزات خود را بیش از پیش توسعه بدهد. ایران در کنار روسیه، بزرگترین دارندگان ذخایر گازی جهان به شمار می روند.

وی افزود: مجتمع سالکو میزان تولید آلومینیوم کشور را تا سال ۲۰۲۵ به یک میلیون تن در سال افزایش خواهد داد و بخش فولاد ایران نیز قصد دارد تولید خود را تا سال ۲۰۲۵ از ۳۱ میلیون تن فعلی به ۵۵ میلیون تن برساند.

سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران مالک ۴۹ درصد از سهام شرکت آلومینیوم جنوب است و ۵۱ درصد مابقی سهام این شرکت متعلق به شرکت سرمایه گذاری غدیر ایران است.

به گفته میرچی، مدیر موسسه مشورتی آئوریس کانادا که به شرکت آلومینیوم جنوب (سالکو) نیز مشاوره می دهد، هرچند ایران هم اکنون در دو مجتمع تولیدی خود سالانه اندکی بیش از ۴۰۰ هزار تن آلومینیوم تولید می کند، اما میزان مصرف داخلی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن است.

به بیان وی، مجتمع گداخت آلومینیوم سالکو در منطقه ویژه اقتصادی لامرد در جنوب ایران و در نزدیکی ساحل خلیج فارس در حال ساخت است، جایی که یک بندر آب عمیق نیز در آنجا در دست احداث است.

این مجتمع ۱.۲ میلیارد دلاری توسط شرکت مهندسی و ساخت خارجی صنعت فلزات غیرآهنی چین در حال احداث است.

به گفته میرچی، مجتمع گداخت آلومینیوم سالو ابتدا قرار بود به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکت آلکان کانادا ساخته شود، اما این شرکت پس از تحریم های آمریکا ایران را ترک کرد.

در این زمینه رویترز نوشت: ایران به لطف برخورداری از منابع عظیم گازی، در مسیر راه اندازی یک مجتمع جدید گداخت آلومینیوم در اوایل سال آینده قرار دارد که میزان تولید آلومینیوم این کشور را ۷۰ درصد افزایش خواهد داد و ایران را در این خصوص به خودکفایی خواهد رساند.