۳ روز تا جشن صعود/ تا لیگ برتر راهی نمانده است

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: یکشنبه هفته آینده مشخص می‌شود که آیا دو تیم خونه به خونه بابل و نساجی مازندران می‌توانند رخت لیگ برتری برتن کنند یا خیر و در صورت صعود آرزوی ۱۴ ساله مازندران تعبیر می‌شود.

اینکه آیا مازندران می‌تواند در پایان ماراتن نفس‌گیر لیگ دسته یک به لیگ برتر صعود کند تنها چند روز باید صبر کرد و از بین قائم‌شهر و بابل کدام شهر می‌تواند نماینده استان در لیگ پرجاذبه فوتبال برتر باشد.

حال و هوای مازندران در این روزها بیش از هرزمان دیگر فوتبالی و لیگ برتری است و قلب بیش از سه میلیون نفر در این زمینه می‌تپد و باآنکه چند روزی تا پایان ماراتن باقی است اما حواشی فوتبالی، مازندران را درگیر کرده است.

تنها یک امکان وجود دارد که مازندرانی‌ها از تحقق آرزوی دیرینه‌شان محروم شوند. تنها درصورتی‌که اولاً بادران موفق شود تیم ماشین‌سازی را در تبریز شکست دهد و به‌صورت هم‌زمان خونه به خونه در بابل مقابل برق جدید شیراز و نساجی در تهران مقابل راه‌آهن شکست بخورند که به وقوع پیوستن هم‌زمان این سه حالت بسیار بعید است.

البته پیروزی بادران بر ماشین‌سازی در تبریز خیلی اتفاق عجیبی نمی‌تواند باشد. به‌خصوص که بادرانی‌ها حالا روزنه‌ای از امید برایشان بازشده است. اما تصور شکست خوردن خونه به خونه در خانه مقابل برق جدید شیراز قدری سخت است. شاید در بدترین حالت ممکن برق شیراز بتواند نماینده بابل را متوقف کند که در این صورت هم قطعاً یک تیم مازندرانی راهی لیگ برتر می‌شود.

اما حتی اگر بادران در تبریز پیروز شده و خونه به خونه در بابل شکست بخورد، شکست خوردن نساجی مقابل راه‌آهن حتی از تصور هم خارج است. راه‌آهنی که در این فصل به هیچ تیمی نه نگفته و از همان ابتدای کار در قعر جدول قرار داشته و ۲۷ شکست از ۳۳ بازی دارد، بسیار بعید است که قادر به شکست دادن نساجی باشد.

اما این احتمال وجود دارد که هر دو تیم نساجی و خونه به خونه در آخرین دیدار خود مقابل حریفانشان پیروز شوند که در این صورت کار به گلشماری می‌کشد. در این صورت هرچند تفاضل گل خونه به خونه نسبت به نساجی بهتر است، اما با توجه به شرایط راه‌آهن و شکست‌های پرگل این تیم در هفته‌های اخیر، هیچ بعید نیست شاگردان نکونام بتوانند ۴ گل عقب‌مانده از خونه به خونه را در این بازی جبران کرده و جواز حضور در لیگ برتر را بگیرند.

یک بازی تا پایان اشک و لبخند مازندران برای صعود به لیگ برتر باقی است و این درحالی‌که نمایندگان مازندران در بازی هفته سی و سوم، امید مردم استان را به لیگ برتری شدن مضاعف کردند

یک بازی تا پایان اشک و لبخند مازندران برای صعود به لیگ برتر باقی است و این درحالی‌که نمایندگان مازندران در بازی هفته سی و سوم، امید مردم استان را به لیگ برتری شدن مضاعف کردند، هرچند خونه به خونه در البرز و برابر اکسین شکست خورد اما همچنان تفاضل گل بهتری دارد و در رده‌های بالای جدول قرار دارد و شانسش برای صعود از دیگر مدعیان کمتر نیست.

نساجی مازندران در هفته سی و سوم شورآفرینی کرد و بیش از ۲۰ هزار تماشاگر فوتبالی به استادیوم شهید وطنی رفته بودند تا شاگردان جواد نکونام را تشویق کنند و سرانجام با دو گل این بازی، نشان داد که قائم‌شهر هم سودای لیگ برتر در سر دارد.

بازی هفته سی و چهارم برای هر دو نماینده مازندران در لیگ دسته یک سرنوشت‌ساز هست و پای همه مسئولان اعم از فوتبالی و غیر فوتبالی را به میان کشید تا جایی که حسین نیاز آذری نماینده مردم بابل در مجلس به وزیر ورزش تذکر داد تا از حق این تیم دفاع کند و اجازه حق کشی را ندهد.

نماینده مردم شهرستان بابل درتذکری که روز چهارشنبه از سوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی قرائت شد در تذکری کتبی از وزیر ورزش و جوانان خواست بر امر داوری و روند برگزاری مسابقات هفته آخر لیگ دسته اول کشور نظارت بیشتری کند تا حق هیچ باشگاهی تضییع نشود.

حسین نیاز آذری علت این تذکر کتبی را درخواست و نگرانی طرفداران تیم فوتبال خونه به خونه بابل اعلام کرد و گفت: حساسیت هفته آخر لیگ که سرنوشت یک سال تلاش یک باشگاه را رقم می‌زند ایجاب می‌کند وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال با دقت و شفافیت برای احقاق حق باشگاه‌ها میدان‌داری کند..

نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی افزود: جامعه ورزشی و بخصوص جوانان و طرفداران باشگاه خونه به خونه که در گرما و سرما و با کمترین امکانات حامی باشگاه و تیمشان بودند از برخی روندهای ناسالم و احتمال هرگونه تبانی یا فساد نگرانی‌های خیلی جدی دارند، بر همین اساس به وزیر ورزش و نهادهای نظارتی وتخصصی مرتبط با برگزاری مسابقات هشدار می‌دهم که جوانب دقت و سلامت را مدنظر داشته باشند.

عضوهیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تشکر و قدردانی از مالک، مدیریت، مربیان، بازیکنان و طرفداران پرشور تیم فوتبال خونه به خونه از آن‌ها خواست با توکل بر خداوند سبحان و توسل بر ائمه اطهار هفته آخر را باصلابت و هوشیاری مدیریت نمایند و همواره دعای خیر مردم ورزش دوست بابلی بدرقه راهشان خواهد بود

نماینده بابل ادامه داد برای بهسازی و ارتقای استاندارد ورزشگاه هفتم تیر با تمام توان پای‌کار خواهد بود و حق جوانان این شهر را دولت و وزارت ورزش می‌گیرم.

کُری مربیان تیم های در آستانه صعود

حواشی فوتبال مازندران تنها به ورود غیر فوتبالی‌ها ختم نمی‌شود و دو نماینده استان نیز برای یکدیگر خط‌ونشان می‌کنند تاجایی که جواد نکونام سرمربی نساجی قصد شکایت از مالک تیم خونه به خونه بابل را دارد چراکه گفته بود نکونام داوران را انتخاب می‌کند و این امر سبب دلخوری سرمربی تیم نساجی شده است و درعین‌حال مالک تیم خونه به خونه نیز بابیان اینکه از شکایت نکونام استقبال می‌کنم عنوان کرده است، حرفهای زیادی برای گفتن دارم.

صرف‌نظر از اینکه کدام تیم از مازندران راهی لیگ برتر شود اما به اعتقاد فوتبال دوستان و علاقه‌مندان به این ورزش، زیرساخت‌های ورزشی بابل و قائم‌شهر کفایت نمی‌کند و در صورت صعود این تیم‌ها به لیگ برتر باید چاره اساسی اندیشیده شود.

محمد احمدی جوان فوتبال دوست قائم‌شهری که تیم نساجی را شایسته حضور در لیگ برتر به‌عنوان نماینده مازندران می‌داند، می‌گوید: فضای ورزشگاه شهید وطنی گنجایش شمار زیاد تماشاگران برای لیگ برتر را ندارد و باید جلوی واقعه را قبل از وقوع گرفت.

وی می‌گوید: نساجی مازندران علاقه‌مندان زیادی دارد و حضور تماشاگران زیاد برای بازی‌های لیگ برتر می‌تواند مسئله‌ساز باشد و مسئولان باید فکر ساخت ورزشگاهی با استاندارد بازی‌های ملی باشند.

درعین‌حال، جعفر قدمی از طرفداران تیم خونه به خونه بابل با اظهار اینکه قلب مردم شهرمان برای صعود این تیم به لیگ برتر می‌تپد می‌گوید: شرایط ورزشگاه هفت‌تیر بابل بسیار نامساعد است و بارها در جریان بازی‌های لیگ دسته اول نیز سبب انتقاد تیم‌های مختلف شده است چراکه نه چمن مناسبی دارد و نه شرایط سکوهای تماشاگران مناسبت است.

به‌هرروی مازندران سه روز تا لیگ برتری شدن فاصله دارد و باید دید آیا طلسم ۱۲ ساله شکسته می‌شود یا خیر، آخرین حضور مازندران در لیگ برتر با تیم شموشک نوشهر بود که اکنون از این تیم پرخاطره نام و نشانی نیست.