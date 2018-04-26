ایمنی کودکان ایرانی علیه ۶ بیماری مهلک با ۵ دلار

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید نمکی روز پنجشنبه در افتتاحیه چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران که در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی در حال برگزاری است، اظهار داشت: در نظام سلامت دنیا بزرگترین کمک ها را علم ایمونولوژی به ارتقا بهداشت و سلامت داشته است.

وی از کاهش مرگ و میر نوزادان به عنوان یکی از نقش های علم ایمونولوژی نام برد و تصریح کرد: علم ایمونولوژی در سالهای گذشته توانسته شاخص های بهداشتی و درمانی را در جهان و ایران افزایش دهد و منجر به کاهش مرگ و میرها و پیشگیری از بیماری ها شود.

معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برنامه واکسیناسیون کشورمان در مقابله با بیماری ها تاکید کرد: ما با ۵ دلار توانسته ایم کودکان، زنان و گروههای آسیب پذیر را علیه ۶ بیماری مهلک مسری و قابل پیشگیری ایمن سازیم.

نمکی در ادامه با عنوان این مطلب که امروزه علت های مرگ و میر ناشی از بیماری ها در جهان و کشورهای در حال توسعه از سمت و سوی بیماری های واگیر به غیرواگیر سوق پیدا کرده است، تصریح کرد: در خیلی از بیماری ها که منشاء ایمونولوژیک دارد این علم به شدت می تواند موثر باشد.

وی با بیان این مطلب که امروزه در ارزان ترین کشورهای جهان هجمه یک شب تخت سی سی یو کمتر از هزار دلار هزینه ندارد اظهار داشت: اگر نتوانیم در تشخیص بیماری ها موفق باشیم نظام سلامت جهان با یک چالش جدی در اقتصاد سلامت مواجه خواهد شد.