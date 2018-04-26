منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: بررسی آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی حکایت از ورود تدریجی موج ناپایدار جوی در سطوح میانی از روز گذشته به منطقه البرز مرکزی دارد.

مدیرکل هواشناسی استان البرز به پی آمد فعالیت این موج ناپایدار در استان اشاره کرد و گفت: پیامد این وضعیت جوی به‌صورت رگبار پراکنده باران و رعدوبرق خواهد بود.

وی به وضعیت جوی در ارتفاعات استان از امروز تا اواخر روز جمعه اشاره کرد و گفت: آسمان ابری در بعضی ساعات همراه با وزش شدید باد و رگبار پراکنده باران و رعدوبرق خواهد بود.