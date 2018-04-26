بزرگداشت استاد مهدی کیوان در کتابخانه مرکزی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی - اجتماعی شهرداری اصفهان، برنامه بزرگداشت استاد مهدی کیوان، ویژه هفته فرهنگی اصفهان از سوی موزه عصارخانه شاهی وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برنامه ریزی شده است.

این برنامه با حضور استاد کیوان اصفهان شناس و استاد تاریخ و فریدون الهیاری رئیس اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان برگزار می شود.

علاقه مندان برای شرکت در این برنامه می توانند روز جمعه هفتم اردیبهشت ماه ساعت ۱۰ صبح به محل کتابخانه مرکزی واقع در خیابان باغ گلدسته مراجعه کنند.

افتتاح نمایشگاه قلمکار، از اصفهان تا استکهلم در موزه حمام علیقلی آقا

نمایشگاه قلمکار، از اصفهان تا استکهلم، روز جمعه هفتم اردیبهشت ماه درموره حمام علیقلی آقا افتتاح می شود.

موزه حمام علیقلی آقا ویژه هفته فرهنگی اصفهان به برپایی نمایشگاه قلمکار، از اصفهان تا استکهلم از ۸ تا ۲۱ اردیبهشت، اقدام کرده است.

این نمایشگاه شامل آثار شبنم فرایی بوده که روز جمعه هفتم اردیبهشت ماه در محل موزه حمام علیقلی آقا واقع در خیابان مسجد سید، خیابان بیدآبادی افتتاح می شود.

شبنم فرایی در سه سال اخیر تمرکز عمده اش بر چاپ قلمکار و همکاری با صنعتگران اصفهانی بوده و سعی در معرفی این هنر در اسکاندیناوی داشته است، کارهای قلمکار او امروز جزو گنجینه موزه هنرهای ملی سوئد است.

این نمایشگاه حاصل رفت و آمد سه ساله شبنم فرایی از استکهلم به اصفهان است که در این کارها تکنیک قلمکار به عنوان زبانی برای بیان وقایع معاصر استفاده شده است.

پرداختن او به تکنیکی که فرایندی کاملا دستی دارد به عنوان یک طراح گرافیک و تصویرساز، حکایت از خستگی هنرمند از دنیای دیجیتال امروز را نیز دارد؛ همچنان که زبان بصری کاملا شرقی قلمکار، نشان از نیاز او برای تثبیت هویت خویش به عنوان یک هنرمند مهاجر دارد.