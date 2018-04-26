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۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۵۹

مدیرکل هواشناسی استان ایلام:

سامانه بارشی استان ایلام را فرا می گیرد

سامانه بارشی استان ایلام را فرا می گیرد

ایلام-مدیرکل هواشناسی استان ایلام گفت: سامانه بارشی استان ایلام را فرا می گیرد.

یوسف شیخ الملوکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق پیش بینی های هواشناسی استان ایلام، سامانه بارشی پر قدرت از فردا وارد استان می شود.

وی گفت: این سامانه دارای پتانسیل بارشی بسیار خوبی است و تا روز دوشنبه در استان ادامه دارد.

شیخ الملوکی با اشاره به اینکه احتمال آبگرفتگی معابر نیر وجود دارد، افزود:  وزش باد نسبتا شدید تا شدید، طغیان رودخانه ها، سیلابی شدن مسیل ها از پیامدهای این سامانه بارشی است.

وی گفت: احتمال ورود گرد و غبار به استان از روز شنبه نیز وجود دارد.

شیخ الملوکی عنوان کرد: بارش های بسیار خوب اردیبهشت ماه باعث جبران بخش مهمی از کم بارشی های سال زراعی جاری در استان شده است.

کد مطلب 4281532

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