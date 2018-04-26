دومین همایش استانی ستاد ساماندهی شئون فرهنگی درمناسبت های مذهبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عیسی بزمانی پیش از ظهر امروز در جلسه هماهنگی برگزاری دومین همایش استانی ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این همایش ۸ اردیبهشت ماه راس ساعت ۸ صبح با حضور اعضای نهادهای عضو ستاد در شهرستان های تابعه استان در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزارمی شود.

وی گفت: سخنرانی یکی از مسئولان وزارت اطلاعات، سخنرانی معممی مقدم، مدیر کل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و آیت الله عباسعلی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه معزز زاهدان و تجلیل از اعضای اصلی ستاد ساماندهی شئون فرهنگی شهرستان ها از برنامه های پیش بینی شده برای این همایش است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: ائمه جمعه، فرمانداران، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی، روسای ادارات اطلاعات، تبلیغات اسلامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاه ‌ها از اعضای اصلی ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در شهرستان های استان هستند که در این نشست حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی بر اساس مصوبه ۶۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۸۶ تشکیل شده است و توجه جدی به توسعه اندیشه ها و نظرات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب پیرامون فعالیت های مناسبتی، تقویت بنیان های فکری، ارزشی و اعتقادی بوجود آورنده نظام با برجسته سازی تاثیرات آنها در آینده کشور و مردم از اهداف ستاد ساماندهی شئون فرهنگی درمناسبت های مذهبی است.

وی خاطر نشان کرد: ترسیم چشم انداز، راهبردها و سیاست های کلان برای برنامه ریزی مراسم ‌ها، افزایش جذابیت مراسم ها و مناسبت های خاص کشور و معرفت زایی در برنامه ها به منظور ایجاد فضای شاد و مفرح و افزایش امید، استفاده از نوآوری، خلاقیت و بهره گیری از ایده های گروه های فکری و کارشناسان و صاحبنظران، برنامه ریزی جامع و هماهنگ برای بهره گیری از ظرفیت های نهادهای مختلف به ویژه رسانه ها، توجه ویژه به نسل جوان و نوجوان به عنوان مخاطبان اصلی مراسم و همچنین توسعه و تعمیق بصیرت در مناسبت ها به منظور مقابله با بدعت، خرافات و تهاجم فرهنگی دشمنان و پرهیز از تفرقه اندازی مخاطبان و کوبیدن بر طبل آسیب‌های مذهبی از جمله اهداف و مأموریت های این ستاد اعلام شده است.