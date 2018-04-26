لزوم توجه بیشتربه مقررات راهنمایی و رانندگی درسفرهای پایان هفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "محمد حیدری "اظهار کرد: معمولا در روزهای پایانی هفته و با اوجه به اینکه هم اکنون در فصل خوبی برای مسافرت به سر می بریم و مردم تمایل دارند در طبیعت حضور یابند به همین دلیل شاهد افزایش حجم تردد در جاده های برون شهری هستیم.

وی ادامه داد: معمولا در چنین روزهایی سفرعا به صورت خانوادگی انجام و افراد بیشتری در جاده ها حضور دارند که همین موضوع می طلبد رانندگان مراقبت بیشتری در حین رانندگی به عمل آورند.

سرهنگ حیدری افزود: در این میان ماموران پلیس راه نیز تیم های کنترل سرعت و گشت های محسوس و نامحسوس خود را فعال می کند تا بتواند نظارت جدی تری بر رفتار رانندگان داشته باشد.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه ادامه داد: انجام فعالیت های فرهنگی و آموزشی به منظور اگاه سازی رانندگان و سرنشینان خودروها با فرهنگ خودایمنی و خود مراقبتی از دیگر اقدامات صورت گرفته است که توسط پلیس راه استان انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه خط قرمز پلیس رانندگان متخلف هستند، افزود: با این افراد که جان دیگران را به واسطه سرعت و سبقت های غیرمجاز به خطر می اندازند به صورت جدی برخورد می شود.

سرهنگ حیدری در پایان ضمن توصیه به رانندگان در خصوص رعایت فاصله طولی و خودداری از هرگونه تغییر مسیر ناگهانی، از آن ها خواست در حین رانندگی با گوشی تلفن همراه صحبت نکنند و استراحت ۱۵ دقیقه ای پس از ۲ ساعت رانندگی را حتما مد نظر داشته باشند.