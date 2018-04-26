مخفی کردن مشکلات نتیجه نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا بادامچی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیران فرهنگی و اجتماعی فارس تاکید کرد: چه کردیم که جوان ایرانی گرجستان را به کشور خودش ترجیح می دهد باید این مباحث را به طور عریان بیان کنیم.

وی ادامه داد: کارهای همیشگی در بهزیستی، کمیته امداد و... تاثیر نداشته و حال باید با واقعیت ها روبه رو شد.

نماینده تهران یادآور شد: خیلی به دنبال دلایل طلاق نباشیم بلکه باید دلیل ازدواج نکردن جوانان را پی گیری کنیم.

در ادامه نماینده شهرضا نیز گفت: برای ما نگران کننده است وضعیت آینده کشور زیرا می خواهیم در این کشور زندگی کنیم.

سمیه احمدی تاکید کرد: از این روزمرگی باید خارج شویم و کیفیت را فدای کمیت می کنیم که باید اصلاح شود و مدیران فقط اجرا کننده دیکته مقامات بالا هستند.

وی یادآور شد: دستورات باید بومی سازی شود و از طرفی باید به سازمان های مردم نهاد توجه ویژه شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: مشکلات اجتماعی ربطی به فرد و یا گروه خاص ندارد بنابر این باید به دنبال رفع مشکل باشیم و با حرف زدن هیچ مشکلی حل نخواهد شد بلکه باید راه حل داد.