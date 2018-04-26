تیم فوتسال بانوان کاسپین به مصاف پیشرو تکین تهران می رود

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های مرحله نهایی لیگ یک فوتسال بانوان کشور، فردا در هفته چهارم پیگیری می شود و تیم فوتسال کاسپین قزوین در بازی خارج از خانه برابر تیم پیشرو تکین تهران صف آرایی می کند.

این بازی از ساعت ۱۲ در سالن کاوه تهران برگزار می شود.

تیم های پیشرو تکین تهران و کاسپین قزوین در پایان هفته سوم ۹ و ۳ امتیازی اند.

مرحله نهایی سیزدهمین دوره لیگ یک فوتسال بانوان با شرکت تیم های پارس آرا شیراز، جنوب غرب تهران، پدیده بوشهر، هیات فوتبال مریوان، جواهرات مهدی ایوبی قم، پیشرو تکین تهران و کاسپین قزوین بصورت تک بازی برگزار می شود.

آغاز رقابت های فوتسال دسته دو کشور در قزوین

مرحله دوم لیگ دو فوتسال باشگاه های کشور از عصر دیروز در گروه دو به میزبانی قزوین و با شرکت تیم های فوتسال لوازم خانگی بهروز قزوین، ماهان گچساران، مقاومت تهران و پلیمر کرمانشاه در سالن شهید بابایی قزوین آغاز شد.

در پایان رقابت های روز نخست تیم مقاومت تهران با یک گل پلیمر کرمانشاه را برد و ماهان گچساران با حساب ۲-۱ لوازم خانگی بهروز را برد.

این رقابت ها امروز و فردا در سالن شهید بابایی قزوین پیگیری می شود.

این دور از بازی ها به صورت مجتمع و در چهار استان برگزار خواهد شد و از هر گروه دو تیم به مرحله بعدی صعود خواهد کرد.

تجلیل از جوانان برتر شهرستان قزوین

در مراسمی به مناسبت هفته جوان با حضور مسئولین دستگاه های اجرایی و جامعه ورزش شهرستان قزوین، از ۱۶ جوان برتر این شهرستان تجلیل شد.

۱۶ جوان در حوزه های ورزشی، فرهنگی، هنری، قرآن و بهداشت با معرفی ۱۴ دستگاه مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین از رضا علیپور سریعترین مرد عمودی دنیا، محسن بهشتی راد نخستین قهرمان یخ نوردی آسیا و خانواده شهید حمید سیاهکالی مرادی در حوزه ورزش قهرمانی تجلیل شد.

مسابقات موتورسواری اندورو قهرمانی کشور فردا در قزوین برگزار می شود

نخستین دوره این مسابقات با شرکت موتورسواران تریل و کراس فردا در پیست موتور سواری روستای الولک برگزار می‌شود.

پیش بینی می شود، بیش از ۵۰ موتورسوار از سراسر کشور در اولین دوره رقابت های اندورو شرکت کنند.

مسابقه در چهارکلاس به صورت C۲(از۱۷۵تا ۲۵۰ سی سی) و C۳(از ۲۹۰ تا ۴۵۰) مختص موتورهای حرفه ای اندورو(برابرنظر کمیته فنی) و کلاس مختلط(اندورو و کراس) و کلاس آزاد برگزار می شود.

همایش روسای هیئت های نجات غریق و غواصی مرکز کشور در قزوین برگزار می شود

این همایش با حضور استان های تهران، قم، مرکزی، همدان، البرز، اصفهان و قزوین در قالب منطقه ۶ کشور به میزبانی قزوین برپا می شود.

در فعالیت فدراسیون جدید، هیئت های استانی به شش منطقه تقسیم بندی شده و در جلسات مناطق مشکلات نجات غریق و غواصی پیگیری می شود.

رئیس هیئت ورزش های بیماران خاص و پیوند اعضا استان انتخاب شد

در پایان مجمع هیئت ورزش های بیماران خاص و پیوند اعضا استان که با حضور رئیس فدراسیون و اعضا مجمع در محل اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، مرتضی گلشاهی برای چهار سال سکان هدایت این ورزش را بر عهده گرفت.

گلشاهی با ۸ رای بعنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب شد.

ناکامی تیرانداز قزوینی در رسیدن به فینال کاپ جهانی کره

در ادامه رقابت های کاپ جهانی تیراندازی تیم میکس تپانچه ۱۰ متر کشورمان که در ترکیب خود از ابراهیم برخورداری ملی پوش قزوینی بهره می برد از رسیدن به فینال باز ماند.

در مجموع ابراهیم برخورداری و آمیتیس جعفری با ۷۴۹ امتیاز در جایگاه سی وششم جهان قرار گرفتند و از راهیابی به فینال باز ماندند. این رقابت ها با شرکت ۴۵ تیم دو نفره برگزار شد.

این رقابت ها در کره جنوبی برگزار شد.