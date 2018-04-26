به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان با اشاره به موضع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قبال کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس آورده است: این موضع گیری سه نکته مهم دارد؛ نخست، تاکید ترامپ بر اینکه کشورهای خلیج فارس ثروتمند نشده اند مگر با حمایت آمریکا و امکان ادامه حضور آمریکا در منطقه نیست؛ مفهومش این است که صدها میلیارد دلاری که از این کشورها گرفته وی را سیر نکرده و خواستار پول بیشتری است.

دوم، تمرکز وی بر برخی کشورها که یک هفته بدون حمایت آمریکا دوام نمی آورند هر چند که نام این کشورها را نبرده است اما منظورش عربستان، امارات و قطر است. این تهدید با چماق و ترساندن آشکار است.

سوم، اینکه ترامپ می گوید به ایران فرصت رسیدن به دریای مدیترانه و افزایش نفوذش در سوریه را نمی دهیم به مفهوم آن است که بحث خروج نیروهای آمریکایی از سوریه دقیق نیست و این عقب نشینی اگر هم رخ دهد خیلی محدود خواهد بود. وی می خواهد که اعراب را عملا وارد کند نه به شکل مالی فقط.

وی می نویسد: حرفهای ترامپ در واقع به منزله هشدار به این کشورها درباره مخالفت با طرح جدید اعزام نیرو به شرق فرات سوریه و تامین هزینه حضور سمبلیک نیروهای آمریکا و نیز جنگنده های آمریکایی که در قالب ائتلاف بین المللی ضد داعش هستند، است.

عطوان بیان کرد: فقط آنگونه که عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان گفته منظور قطر نیست بلکه امارات و عربستان نیز هست اما حضور پایگاه نظامی آمریکا در قطر برگه قوی در دست امریکا برای فشار بر دولت قطر به ویژه با توجه بحران خلیج فارس است. روسها از این طرح آمریکا مطلع هستند. مخالفت ایران و روسیه با اعزام این نیروها گواه این است که قطر تصمیمش درباره اعزام نیرو را گرفته است و اینکه این نیروها به الرقه یا الحسکه برسند مسئله زمان است به ویژه که دولت قطر مخالفتی نکرده و الجیبر هم با اعزام نیروهای سعودی موافقت کرده است.

وی افزود: ورود نیروهای عربی به شرق فرات به منزله به رسمیت شناختن منطقه کردی در شمال شرق سوریه و هماهنگی با نیروهای سوریه دموکراتیک به عنوان ارتش رسمی این منطقه جدید و رودرو قرار دادن آن با نیروهای سوری، ترکیه ای، ایرانی و حزب الله و نیروهای روسی نیز است. ورود اولین نظامی قطری به شرق فرات به مفهوم تغییر ریشه ای در نقشه ائتلافات کنونی قطر به ویژه با ترکیه و ایران است. حسین شیخ الاسلام مشاور وزیر خارجه ایران با اعزام نیروهای قطری را اشتباه دانسته و بر مخالفت ایران تاکید کرده است. اردوغان هم فعلا سرگرم انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی زودهنگام است و سکوت کرده اما این سکوت طولانی مدت نخواهد بود.

عطوان آورده است: ترامپ به اختصار با کشورهای عربی و خلیج فارس به عنوان مستعمره های آمریکا که نه تنها باید بهای حمایتی که آمریکا می دهد باید بپردازند بلکه باید با خواسته های آمریکا در اعزام نیرو به جبهه های جنگی که دولت آمریکا تعیین می کند تن دهند. به عبارت دیگر زمان ورود کشورهای ثروتمند خلیج فارس به جنگهای نیابتی در سوریه، یمن، لیبی و دیگر مناطق تمام شده است. همچنین همین موضوع درباره جبران اعزام نیرو با پرداختن میلیاردها نیز تمام شده است.

وی در پایان می نویسد: این دیکته های آمریکا از نظر انسانی و مالی در نهایت به ورشکستگی این کشورها در وهله اول و بر باد برفتن ثروتهای آنها در دهه ها و چه بسا قرون آتی و فروپاشی این کشورها خواهد انجامید و رژیم ها را در برابر ملتهای خود قرار خواهد داد. حمایت آمریکایی که ترامپ از آن دم می زند نتایج کاملا معکوس خواهد داشت و فایده آن فقط برای خزانه آمریکاست.