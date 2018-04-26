تدوین شناسنامه آموزشی در اعتباربخشی مراکز آموزشی علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر دکتر مسعود ناصری پور در نشست هفته آموزش علوم پزشکی در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: ما همگام با طرح تحول سلامت و ارائه خدمات درمانی شاهد تحول و توسعه در آموزش پزشکی بوده ایم.

وی افزود: بسته ۱۱ گانه برای تحول آموزش پزشکی تهیه شده که یکی از ماموریت های دانشگاه علوم پزشکی ایران، اعتباربخشی مراکز آموزشی بود.

ناصری پور خاطرنشان کرد: ما در این اعتباربخشی تمامی مراکز آموزشی را مورد ارزیابی قرار دادیم و بسیاری از مراکز که تا پیش از این شناسنامه آموزشی خاصی نداشتند برای آنها شناسنامه آموزشی مدون کردیم.

وی یادآور شد: نقایص این مراکز استخراج شده است و فرصتی به آنها ارائه شده تا نقایص خود را رفع کنند. به این ترتیب جامعه را مطمئن خواهیم کرد که مراکز آموزشی علوم پزشکی دارای استانداردهای کافی آموزشی هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم اظهار داشت: استراتژی توجه جدی به مراکز آموزشی به جای استراتژی نفت می تواند پژوهش های دانشگاهها را به سمت دانش بنیان شدن رهنمون کند و به این ترتیب پژوهش های ما منجر به تولید تکنولوژی، تجاری سازی و اقتصاد دانش بنیان می‌شود.