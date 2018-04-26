کشته و زخمی شدن ۳۰ سوری در حمله تروریستها/متلاشی شدن صفوف داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، در بیانیه صادره از سوی مرکز روسی آشتی ملی در سوریه آمده است: به دنبال اقدام تروریستها در پرتاب موشک از اردوگاه یرموک که متعلق به آوارگان فلسطینی است به سمت مناطق مسکونی در دمشق دست کم پنج غیر نظامی کشته و ۲۴ تن دیگر مجروح شدند.

در ادامه این بیانیه تاکیده شده است: حدود ۶۳ هزار تن از ساکنان غوطه شرقی دمشق به منازل خود بازگشته اند و اوضاع در این منطقه تقریبا با ثبات است.

هم چنین درگیری ها میان نیروهای ارتش سوریه و عناصر تروریستی داعش در تمام محورهای جنوب دمشق ادامه دارد و یگان های مختلف ارتش سوریه در محور منطقه العسالی واقع در منطقه القدم از توابع منطقه حجر الاسود که پایگاه تروریستها به شمار می آید پیشروی کرده اند.

یک منبع میدانی نیز اعلام کرد که نیروهای ارتش سوریه کنترل برخی از زمین های کشاورزی در شمال و جنوب منطقه العسالی را به دست گرفته و صفوف داعش را در منطقه الجوره واقع در ریف دمشق متلاشی کردند.