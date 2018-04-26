دستور وزیر برای استقرار بیمارستان صحرایی در منطقه«کوره پزخانه»ری

حسن خلیل آبادی در حاشیه بازدید سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وضعیت سلامت ساکنان «محمود آباد» ری و خدمات ارائه شده به آن ها توسط شهرداری منطقه ۲۰ تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید مشکلات مردم محروم این نقطه از تهران مورد توجه قرار بگیرد.

وی با بیان این که دیدن وضعیت بد بهداشتی در جنوب تهران پس از گذشت ۴ دهه از پیروزی انقلاب اسلامی درد آور است، افزود: امیدوارم همه مسئولان همت کنند و بیایند و مشکلات مردم محروم این منطقه را ببینند.

رییس شورای اسلامی شهرستان ری حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این منطقه و بازدید از وضعیت سلامت ساکنان آن را در حل معضلات بهداشت و درمان آن ها موثر خواند و گفت: باید مشکلات بهداشتی مردم به صورت اساسی حل شود.

وی از دستور وزیر برای استقرار بیمارستان صحرایی در منطقه محروم «غنی آباد» خبر داد و گفت: از وزیر برای صدور این دستور تقدیر می کنم، این اقدام بسیار اساسی و مفید بود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش منطقه «کوره پزخانه» را دارای بحرانی ترین وضعیت بهداشتی در تهران دانست و افزود: اگر بیمارستان صحرایی در این منطقه مستقر شود می توان به حل معضلات مردم امیدوار بود.

بر اساس این گزارش، صبح پنج شنبه سید حسن قاضی‌زاده هاشمی به منظور بازدید از ساکنان محروم کوره آجرپزی «محمود آباد» ، به شهرستان ری سفر کرد .

در این بازدید، وضعیت سلامت ساکنان این منطقه و خدمات ارائه شده به آن ها توسط شهرداری منطقه ۲۰ تهران مورد بررسی قرار گرفت.

این گزارش حاکی است، کوره های آجرپزی در «غنی آباد» ، «محمود آباد خالصه» ، انتهای بلوار اصلی قرار دارد و یکی از محروم ترین مناطق کلان شهر تهران است.

هدایت الله جمالی پور، معاون استاندار و فرماندار ویژه ری و نیز سمیع الله حسینی مکارم، سرپرست شهرداری تهران نیز در این بازدید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را همراهی می کردند.