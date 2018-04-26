نمایشگاه نقاشی «مرضیه رادمند» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آثار این نمایشگاه در اندازه کوچک ۱۲ در ۱۲ سانتی متر تا سایز ۵۰ در ۷۰ هستند که شامل ۲۵ تابلو نقاشی است.

این هنرمند در گفت و گو با خبرنگار مهر پیرامون نمایشگاه خود گفت: سبک انتخابی من رئال هست و در حال حاضر از سبک مدرن هم استفاده می کنم؛ با استفاده ازترکیب رنگها که نشئت گرفته از حال و هوای سوژه به کار برده می شود.

رادمند موضوع و سوژه و دلیلی که به کار برده شده است را برشمرد و افزود: هر آنچه که در این عالم هستی است در نظر من می‌تواند سوژه خوبی برای کارهای هنری و بلاخص نقاشی باشد؛ خداوند بزرگترین هنرمند هستی است و هر آنچه خلق کرده در نهایت زیبایی و ظرافت است.

وی در ادامه اضافه کرد: برای من لذت بخشترین قسمت هنر تقلیدی ناچیز ازکار استادانه خالق هستی است؛ هر زمان که اثری را تصویر می کنم، فکر من به این مشغول می‌شود که چه لذتی و شور و شعفی در خلقت ذره ذره کائنات از کوچکترین تا بزرگترین آنها که در نهایت زیبایی و نظم و شگفتی به وجود آمدند، وجود دارد، زیرا مشاهده آنها جز تحسین این هنرمند بی همتا چیزی را در بر نخواهد داشت.

این بانوی هنرمند پیرامون تکنیک بکار رفته در آثار نمایشگاه هم گفت: تکنیک مورد علاقه من گواش به سبک آبرنگ است در این نمایشگاه من از تکنیک سیاه قلم آبرنگ، کنته و گچ پاستل استفاده کرده‌ام که هر کدام از این مواد حس و حال خاصی به کارها داده و شخصیت جداگانه ای برای هر سوژه ایجاد می کنند.

رادمند درباره وضعیت هنرهای تجسمی در شیراز عنوان کرد: همه انسانها ذاتا به هنر علاقه دارند مخصوصاً ایرانی ها و بلاخص شیرازی ها؛ کما اینکه پیشینه تاریخی ما در دل شهرمان و آمیخته با زندگی روزمره ماست در نقاط مختلف شهر باغ های تاریخی و عمارت های زیبا و آرامگاهها جلوه خاصی به شهر داده است؛ هر ساله در نوروز المانهای زیبایی به شهر و مبلمان شهری اضافه می‌شود که هم مسافران نوروزی و هم ساکنان شیراز بسیار از آنها لذت می برند.

وی در عین حال تصریح کرد: نقاشی های دیواری که جدیدا متداول شده به روی دیوارهای سنگی و سیمانی شهر و یا مجسمه های زیبا حال و هوای شهر را عوض می کنند و اینها می تواند به تعداد بیشتری وجود داشته باشد؛ هنر آمیخته با زندگی انسانها می تواند از استرس ها فشارهای عصبی و بدخلقی ها جلوگیری کند و چقدر ارزشمند است که متولیان امر این موارد را بیشتر در نظر گرفته و به کمک آن فشار عصبی و پرخاشگری را که معضل کلانشهرهای بزرگ است را کاهش دهند .

رادمند افزود: به امید روزی که یک هنرمند ارزش واقعی اثر خود را به دست آورد و جایگاه اجتماعی بالایی را داشته باشد و هنر را به عناوین و اشکال مختلف وارد زندگی و خانه‌های افراد کنند.

بر این اساس، آغاز نمایشگاه از ۸ تا ۱۳ اردیبهشت جاری و مکان آن نگارخانه «ایمان و اندیشه» واقع در خیابان معدل شرقی حد فاصل ۲۰ متری سینما سعدی و خیابان شهید فقیهی، اداره کل آموزش و پرورش استان فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه رادمند، فارغ التحصیل رشته گرافیک و در حال حاضر دانشجوی رشته طراحی لباس است.