نخستین روز جشنواره موسیقی فجر با اجرای 9 گروه آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه روز نخست، دکتر فاطمه هما سادات افسری سخنرانی پژوهشی خود درباره "آغازین موسیقی درمانی در یونان" را ساعت 30/17 در تالار بتهوون خانه هنرمندان ایران انجام می دهد.



همچنین در سالن اصلی تئاتر شهر، گروه دلنوازی به سرپرستی مهرداد دلنوازی ساعت 18 به اجرای برنامه می پردازد. تالار وحدت نیز در دو نوبت میزبان اجرای گروه قوالی پاکستان و ارکستر آکادمیا خواهد بود. گروه قوالی پاکستان به سرپرستی فرید الدین ایاز در ساعت 30/18 به اجرای موسیقی قوالی و ارکستر آکادمیا به رهبری فرید عمران ساعت 21 به اجرای برنامه خواهند پرداخت.



سالن رودکی نیز در نخستین روز برگزاری جشنواره موسیقی فجر میزبان 3 گروه خواهد بود. در بخش نخست، گروههای کوارتت زهی به رهبری خاچیک بابایان و گروه دفتر موسیقی به رهبری رازمیک اوهانیان ساعت 18 برنامه خود را اجرا می کنند. سپس گروه پارسیان به سرپرستی مازیار ظهیر الدینی از ساعت 30/20 برنامه خود را ارایه می دهد.



در بخش تکنوازی، مجید کیانی به سنتور نوازی می پردازد. گروه سنتی فرهنگسرای بهمن به سرپرستی سجاد خانقاهی و قمر به سرپرستی نوید دهقان به ترتیب در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران و تالار شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برنامه اجرا می کنند. همچنین گروه محلی سیستان در شهرستان چابهار به اجرای برنامه خواهد پرداخت.



جشنواره بیست و دوم موسیقی فجر تا 17 دی به طور همزمان در تهران و چابهار به اجرا در خواهد آمد.

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