محمدباقر سعادت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای توسعه استان بوشهر تلاش‌های خوبی صورت گرفته و در این راستا تعامل و همراهی خوبی با دولت داریم و امیدواریم نتیجه این تلاش‌ها توسعه همه جانبه استان باشد.

وی اضافه کرد: برای دستیابی به توسعه و پیشرفت استان و رفع کمبودها و تامین نیازهای مناطق مختلف استان نیاز است که پیگیری‌هایی را در سطح دولت داشته باشیم و در نشست‌هایی که با وزرا داریم این موضوعات پیگیری می‌شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با دعوت از وزرای دولت به استان بوشهر و حضور آنان در استان زمینه برای آشنایی با نیازهای استان بیش از پیش فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: در همین راستا دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی و اردکانیان وزیر نیرو در بازه زمانی اردیبهشت ماه تا پس از ماه مبارک رمضان به استان بوشهر سفر خواهند کرد.

سعادت بیان کرد: با حضور وزاری دولت در استان بوشهر و بازدید از طرح‌ها و پروژه‌های مربوطه شاهد تسریع در روند توسعه استان بوشهر خواهیم بود.