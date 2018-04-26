حمایت از کالای داخلی باید از درون آموزش و پرورش دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس لامعی ظهر پنجشنبه در همایش معلم، فرهنگ ساز و حمیات از کالای ایرانی با اشاره به برگزاری کنگره بزرگ شهدا در استان، اظهار کرد: برگزاری کنگره شهدا از بزرگ ترین رویدادهای فرهنگی در سال جاری خواهد بود که باید در این راستا تمام توان خود را به کارگیریم چراکه پیشرفت امروز شهدا مدیون خون شهدا است.

وی با بیان اینکه نقش آموزش و پرورش در کشور ایران چه پیش از انقلاب و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پررنگ و پیش قدم در امور بوده است، افزود: وجود پنج هزار شهید فرهنگی و ۳۶ هزار شهید دانش آموز در کشور نشان از حرکت آموزش و پرورش به سمت آرمان های امام راحل (ره) است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه آرامش و امنیت امروز کشور وابسته به فداکاری و ایثار شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم است، گفت: در هر مکان و زمانی که بسیج و مردم باهم پیشقدم بوده اند پیروزی حقیقی از آن جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی با بیان اینکه اگر سنگینی بار امور مختلف از جمله امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر دوش مردم باشد قطعا با حضور به موقع آن ها در صحنه ها موفق خواهیم بود، عنوان کرد: خرید کالای ایرانی و فرهنگ سازی در این راستا از وظایف آموزش و پرورش است و باید از این مسیر دنبال شود.

لامعی با اشاره به اینکه اگر به دنبال کارآفرینی و ایجاد اشتغال در سطح جامعه هستیم باید توجه ویژه ای به تولید داخلی داشته باشیم، بیان کرد: وزارت آموزش و پرورش تاکید ویژه ای بر استفاده ازتولیدات داخلی برای کالاهای مصرفی دارد.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان باید سعی کنند کیفیت تولیدات خود را به حد اعلا برسانند، افزود: زیربنای اقتصاد در هر جامعه ای وابسته به فرهنگ آن جامعه است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه استفاده از کالاهای خارجی در آموزش و پرورش ممنوع اعلام شده است، افزود: آموزش و پرورش همواره بر دانش آموزان و خانواده های آن ها تاکید بر استفاده از ملزومات ایرانی دارد.