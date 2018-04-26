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۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۱۶

هواشناسی لرستان اعلام کرد؛

بارش باران در لرستان شدت می‌یابد/ بروز گردوغبار در برخی نقاط

بارش باران در لرستان شدت می‌یابد/ بروز گردوغبار در برخی نقاط

خرم‌آباد- اداره کل هواشناسی لرستان با صدور اطلاعیه‌ای از افزایش شدت بارش‌ها طی روزهای جمعه و شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی لرستان با صدور اطلاعیه ای در مورخه پنجشنبه ۹۷/۲/۶ از افزایش شدت بارش ها طی روزهای جمعه و شنبه و کاهش دمای روزانه خبر داد.

بر اساس تحلیل نقشه های هواشناسی، سامانه ای نسبتاً قوی و ناپایدار از عصر امروز تا ساعاتی از روز دوشنبه هفته آینده، جو منطقه را متاثر کرده که به تناوب سبب بارندگی همراه با وزش باد و رعدوبرق در سطح استان می شود.

بارش طی روزهای جمعه و شنبه، شدت بیشتری داشته و علاوه بر کاهش دمای روزانه، در بعضی ساعات با وزش باد نسبتاً شدید، آبگرفتگی معابر عمومی، اختلال در تردد جاده ای و رگبار تگرگ نیز همراه خواهد شد.

با توجه به جهت جریانات و تشکیل هسته های گرد و خاک بر روی صحاری کشور عراق،  برای برخی نقاط بروز پدیده گرد و غبار به همراه کاهش دید افقی و نیز کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود؛  از این رو توصیه می شود برای جلوگیری از خسارات احتمالی تمهیدات لازم بکار گرفته شود.

کد مطلب 4281615

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